Udine lancia lo screening gratuito contro l’ictus: ecco le date

Il Comune di Udine, in collaborazione con l’Ufficio OMS “Città Sane” e l’Associazione A.L.I.Ce. FVG, lancia un’importante iniziativa di prevenzione contro l’ictus cerebrale, un evento che rappresenta un’opportunità fondamentale per la salute della comunità. Questa iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione riguardo ai fattori di rischio cerebrovascolare e a promuovere un’adeguata prevenzione attraverso uno screening gratuito.

Gli appuntamenti di screening: il primo il 16 novembre

Il primo appuntamento si terrà sabato 16 novembre presso l’Ambulatorio di Quartiere “Laipacco-San Gottardo” in Via Forze Armate 42, dalle ore 8.30 alle ore 12.00. Durante la giornata, i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a misurazione della pressione arteriosa e all’esame ecodoppler delle carotidi, un test fondamentale per individuare precocemente eventuali anomalie nei vasi sanguigni del collo, che potrebbero pregiudicare la salute cerebrale. A eseguire l’esame sarà un medico neurologo specializzato.

Inoltre, sarà distribuito materiale informativo per sensibilizzare sui principali fattori di rischio dell’ictus, come ipertensione, diabete, tabagismo, cardiopatie e storia familiare. Si tratterà di un’importante occasione di aggiornamento per i partecipanti, che riceveranno utili indicazioni su come prevenire l’insorgere dell’ictus.

Un’iniziativa per la salute della comunità

Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Udine per la salute pubblica, in collaborazione con A.L.I.Ce. FVG e il programma “Città Sane” dell’OMS. Come sottolineato dal Comune, la prevenzione è il primo passo per una comunità sana e consapevole. Giornate come queste offrono un’opportunità concreta per tutti coloro che desiderano prendersi cura della propria salute, in particolare per chi è a rischio a causa di fattori legati all’età, alle abitudini di vita o a patologie preesistenti.

I prossimi appuntamenti in calendario

Dopo il 16 novembre, i cittadini avranno altre opportunità di sottoporsi agli screening nelle seguenti date e sedi:

14 dicembre 2024 : Ambulatorio di Cussignacco, Via Veneto 164

: Ambulatorio di Cussignacco, Via Veneto 164 11 gennaio 2025 : Ambulatorio “Rizzi – San Domenico”, Via Martignacco 146

: Ambulatorio “Rizzi – San Domenico”, Via Martignacco 146 15 febbraio 2025: Ambulatorio “Udine Sud”, Via Pradamano 21

Gli screening saranno disponibili dalle ore 8.30 alle ore 12.00, ma i posti per l’ecodoppler delle carotidi sono limitati a 25 per giornata. Pertanto, è consigliato che coloro che hanno fattori di rischio specifici come ipertensione, cardiopatie, diabete o una storia di ictus o TIA diano priorità alla partecipazione.

L’importanza di questa iniziativa

Queste giornate di screening gratuito rappresentano un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e associazioni per garantire servizi essenziali per la comunità. L’iniziativa mira a ridurre l’incidenza dell’ictus, che rimane una delle principali cause di invalidità e mortalità in Italia. La partecipazione a tali iniziative è fondamentale per identificare precocemente le persone a rischio, e per garantire che ricevano il giusto trattamento prima che si verifichino danni permanenti.

Come partecipare agli screening

Per partecipare agli screening non è necessaria una prenotazione, ma è importante essere consapevoli che il numero di posti per l’ecodoppler è limitato. Si raccomanda quindi di partecipare con priorità se si rientra nelle categorie a rischio. In caso di dubbi o necessità di informazioni, è possibile contattare l’Associazione A.L.I.Ce. FVG via email all’indirizzo segreteria@aliceudine.it o al numero 320 8962839 (Sig.ra Simona).

Prevenire è meglio che curare, e con iniziative come questa, la comunità di Udine ha l’opportunità di fare un passo importante per il proprio benessere e per la protezione della salute cardiovascolare.

