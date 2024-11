Udine: nuove attività gratuite nei nidi comunali per le famiglie

Il Comune di Udine ha annunciato un’importante novità per le famiglie della città: un programma di attività gratuite nei nidi comunali, rivolto anche a chi non usufruisce del servizio. Questa iniziativa, attiva dal 23 novembre 2023 fino a luglio 2025, mira a fornire uno spazio di supporto e ascolto a genitori e bambini nella fascia d’età 0-6 anni.

Un sostegno per la crescita dei bambini e delle famiglie

Secondo l’Assessore all’Istruzione, Federico Pirone, il periodo 0-6 anni è fondamentale per lo sviluppo dei bambini, e le famiglie spesso necessitano di accompagnamento e supporto. L’obiettivo del Comune è rafforzare il ruolo dei nidi comunali come punti di riferimento sul territorio, fornendo opportunità di crescita e confronto per tutti i genitori.

Attività varie e inclusione sociale

I nidi Dire Fare Giocare, Cocolar e Fantasia dei Bimbi (in via Caccia) offriranno un’ampia gamma di attività: dagli spazi gioco condivisi per promuovere la socializzazione tra famiglie, ai laboratori artistici per stimolare la creatività dei bambini. Saranno previsti anche incontri dedicati alle mamme e momenti di supporto educativo per fornire strumenti pratici ai genitori.

Un progetto aperto a tutte le famiglie

Il progetto è pensato per tutte le famiglie, in particolare per chi desidera un luogo di riferimento anche senza essere iscritto al nido. Grazie a un calendario strutturato su diverse giornate e orari, ogni famiglia potrà trovare il momento giusto per partecipare. Il Comune invita tutti gli interessati a consultare il programma dei nidi comunali, offrendo un ambiente accogliente e inclusivo per genitori e bambini.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante per consolidare una comunità più unita, in cui le famiglie trovano sostegno e strumenti per affrontare insieme le sfide della crescita.

