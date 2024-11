Successo internazionale per la Carsolina Cross a Trieste

La Carsolina Cross, corsa campestre di rilevanza internazionale, si è svolta ieri 24 novembre con un successo travolgente presso l’Aerocampo di Prosecco. L’evento, curato da Trieste Atletica e patrocinato dai Comuni di Sgonico e Trieste, ha ospitato atleti di ogni età provenienti dall’Italia e dalla vicina Slovenia, regalando momenti di sport e solidarietà.

Una gara che vale per gli Europei

La manifestazione ha rappresentato l’ultima tappa valida per le selezioni degli Europei di corsa campestre, attirando alcuni dei migliori talenti nazionali. Tra i partecipanti spiccano anche i concorrenti del 50° Campionato Italiano di corsa campestre ASPLI, organizzato dal Circolo Ricreativo Sportivo “Roberto Tommasi” della Polizia Locale di Trieste. Massimiliano Pisani, ispettore capo e promotore dell’evento, ha ricevuto il plauso delle autorità per il costante impegno nel valorizzare l’atletica.

Solidarietà al centro con la Camminata “Un Passo per la Ricerca”

L’edizione di quest’anno ha brillato anche per la sua componente benefica: la Camminata Solidale “Un Passo per la Ricerca”, una passeggiata di 4 km, ha raccolto fondi per la Fondazione AIRC, destinati alla ricerca contro il cancro. Fabio Scoccimarro, assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo, capaci di unire sport, comunità e solidarietà.

Una festa dello sport per tutte le età

L’atmosfera dell’evento è stata arricchita dalla presenza di famiglie, bambini e ragazzi, con tantissimi genitori al seguito. Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle Autonomie locali, ha definito la Carsolina Cross un “vanto per il Friuli-Venezia Giulia”, elogiando gli organizzatori e i numerosi volontari per l’eccellente lavoro svolto. Le premiazioni si sono svolte presso il campo sportivo di Basovizza, con la presenza di Giovanna De Gavardo, consigliera del Comitato FVG di Fondazione AIRC.

L’impegno della Regione per l’atletica

L’assessore Scoccimarro ha ribadito l’intenzione della Regione Friuli-Venezia Giulia di continuare a sostenere eventi sportivi come la Carsolina Cross, che promuovono non solo la pratica atletica ma anche valori come la solidarietà, la partecipazione e la salute. “L’atletica è la base di tutti gli sport”, ha affermato, sottolineando il ruolo chiave di discipline come questa nella formazione dei giovani.

