Viabilità, il viadotto di Pontebba riapre il 29 novembre dopo la messa in sicurezza

Dal 29 novembre, il viadotto di Pontebba, uno dei principali collegamenti viari del Friuli-Venezia Giulia e snodo cruciale per il Tarvisiano e l’Austria, sarà nuovamente percorribile a doppio senso di marcia. Dopo quasi due mesi di lavori intensivi di messa in sicurezza e prove strutturali, l’annuncio ufficiale è arrivato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante.

Lavori in somma urgenza: obiettivo raggiunto

L’intervento, in regime di somma urgenza, ha permesso di stabilizzare il ponte dopo il cedimento di una campata avvenuto lo scorso 7 ottobre. “Un grazie particolare a Fvg Strade, che ha rispettato tempi e modalità nonostante le condizioni avverse”, ha dichiarato Amirante, sottolineando l’importanza del completamento prima dell’inizio del periodo prenatalizio. Questo garantirà flussi turistici agevolati verso le vallate del Tarvisiano, evitando deviazioni che gravavano sul centro abitato di Pontebba.

Un ponte da record con tecnologie innovative

Con i suoi 1,7 chilometri e 44 campate, il viadotto è il più lungo della regione e ora dispone di un sistema di pesatura dinamica, capace di monitorare in tempo reale i veicoli in transito. Questo strumento sarà cruciale per rispettare le nuove limitazioni, come una velocità massima di 50 km/h e un carico per asse non superiore a 12 tonnellate.

La riapertura in dettaglio

A partire dal 29 novembre, la circolazione sarà consentita sia al traffico leggero che a quello pesante, con alcune limitazioni per i trasporti eccezionali. Un’importante novità riguarda il piano di manutenzione straordinaria, finanziato con 5 milioni di euro, che interesserà tutte le campate in base a priorità specifiche.

L’assessore Amirante e il presidente di Fvg Strade, Simone Bortolotti, hanno espresso gratitudine verso i tecnici e gli operai che hanno lavorato instancabilmente per restituire alla comunità una struttura strategica per l’economia locale e internazionale.

