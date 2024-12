Piancavallo investe nel futuro, nuova pista da sci in erba sintetica e Busa del Sauc rinnovata

Una nuova stagione di crescita e attrattività attende Piancavallo, la località montana del Friuli-Venezia Giulia che negli ultimi anni sta registrando un incremento costante delle presenze turistiche. Grazie a un imponente piano di investimenti pubblici, pari a 13,5 milioni di euro nel biennio 2024/2025, la Regione punta a consolidare il ruolo di questa destinazione come polo turistico montano all’avanguardia, attivo e fruibile durante tutto l’arco dell’anno.

Nuove infrastrutture e attrazioni per tutto l’anno

Tra gli interventi più significativi spicca la nuova pista da sci in erba sintetica, la prima realizzata nei comprensori gestiti da PromoTurismoFVG, in grado di offrire la pratica dello sci anche nei mesi non innevati. A questa novità si aggiungono la ristrutturazione del Park Hotel Monte Cavallo, la sistemazione del Palapredieri e la valorizzazione del punto di ristoro La Busa del Sauc, completamente rinnovato dal punto di vista architettonico ed energetico.

La Busa del Sauc: un restyling da 825 mila euro

I lavori di ammodernamento della Busa del Sauc hanno richiesto un investimento di 825 mila euro. L’intervento ha contemplato il miglioramento strutturale, l’installazione di un impianto termico a pavimento più efficiente e l’introduzione di nuovi arredi. Questo restyling consente al punto di ristoro di rispondere meglio alle esigenze dei turisti, offrendo comfort e servizi di qualità in ogni stagione.

Crescita del turismo, +34% di presenze dal 2019

I numeri confermano il valore di questa strategia. Dal 2019 ad oggi, Piancavallo ha registrato un incremento delle presenze turistiche del 34%, un dato che testimonia la crescente popolarità della località. Durante i mesi estivi del 2023 sono state superate le 100 mila presenze, a dimostrazione del fatto che la località non dipende più esclusivamente dall’inverno innevato, ma sa attrarre visitatori anche durante i periodi più caldi, consolidando il concetto di destagionalizzazione.

Una montagna da vivere 365 giorni l’anno

Secondo l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, gli investimenti in atto contribuiscono a rafforzare la vocazione turistica delle aree montane del Friuli-Venezia Giulia, con Piancavallo protagonista di una vera e propria rinascita. L’obiettivo è chiaro: rendere la montagna un’esperienza fruibile tutto l’anno, capace di offrire sport, natura, cultura e gastronomia in ogni stagione, attirando turisti nazionali e internazionali.

L’impegno della Regione nel sostenere e potenziare il polo di Piancavallo rientra in una visione strategica più ampia, che mira a valorizzare la montagna come destinazione turistica stabile e dinamica, capace di rispondere alle sfide del mercato e alle esigenze di viaggiatori sempre più esigenti. Con i nuovi investimenti, la destinazione si candida a diventare un punto di riferimento del turismo montano, offrendo esperienze di qualità in ogni periodo dell’anno.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook