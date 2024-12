Incendio a Cervignano, consegnati i primi 14 alloggi per gli sfollati

A soli cinque giorni dal devastante incendio nella palazzina Ater di via Brumatti a Cervignano del Friuli, sono stati consegnati i primi 14 alloggi a favore dei 24 nuclei famigliari rimasti senza casa. L’operazione rientra in un piano di pronta ricollocazione abitativa che mira a riportare la normalità nella vita quotidiana di circa 62 persone.

L’intervento dell’assessore regionale

Secondo quanto dichiarato dall’assessore regionale a Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, questa soluzione è stata possibile grazie alla tempestività dell’Ater di Udine, che si è attivata immediatamente per individuare soluzioni alternative. «Ringrazio l’Ater di Udine per la rapidità nella ricerca di nuovi alloggi», ha sottolineato Amirante, evidenziando come l’impegno della Regione si sia tradotto in un sostegno concreto.

Altri 12 alloggi disponibili nei primi mesi del 2025

La situazione non si esaurisce con queste prime 14 consegne. Altri 12 alloggi sono in fase di sistemazione e saranno pronti entro i primi mesi del 2025, andando così a soddisfare tutte le esigenze abitative delle famiglie colpite dall’incendio a Cervignano. Questo intervento, fondamentale per l’emergenza abitativa, garantirà a tutti i nuclei coinvolti una casa sicura e la possibilità di ritrovare stabilità dopo i disagi subiti.

La presenza delle autorità locali

Alla consegna delle chiavi erano presenti il sindaco di Cervignano, Andrea Balducci, la presidente di Ater Udine, Vanessa Colosetti, e il direttore Lorenzo Puzzi. Questa partecipazione istituzionale rappresenta la concreta vicinanza delle autorità alle famiglie colpite dall’evento, testimoniando l’impegno per la cura del territorio e la tutela dei cittadini più fragili.

Le indagini sulle cause dell’incendio

L’incendio, domato con prontezza dai Vigili del Fuoco, ha reso inagibile la palazzina di via Brumatti. Le cause dell’incendio non sono ancora note e la Procura di Udine ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sull’accaduto. Nel frattempo, gli inquilini ancora privi di alloggio sono stati ospitati in due hotel cittadini a spese del Comune di Cervignano, che richiederà un ristoro alla Protezione civile per far fronte all’emergenza.

Verso un ritorno alla quotidianità

Con le prime case già consegnate e altri alloggi in arrivo, l’obiettivo principale resta quello di riportare le famiglie a una situazione di normalità, assicurando loro una stabilità abitativa nel più breve tempo possibile. Questa rapida risposta è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e attori del territorio possa garantire soluzioni efficaci anche di fronte a emergenze improvvise e dolorose.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook