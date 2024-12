Grave incendio a Cervignano: 29 famiglie coinvolte

Ieri, 15 dicembre, un grave incendio ha colpito una palazzina gestita da Ater in via Brumatti a Cervignano del Friuli, coinvolgendo 29 famiglie e un totale di 62 persone. Fortunatamente, non si sono registrate conseguenze gravi per la salute e la vita dei residenti. Alcune persone sono state ricoverate per inalazione di fumo, ma senza riportare ustioni o danni irreversibili. Questo risultato rappresenta un conforto importante in un evento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.

Primi interventi e coordinamento

L’evento di ieri è stato immediatamente seguito da una rapida risposta delle autorità locali. Cristina Amirante, assessore regionale alle Infrastrutture, ha dichiarato di essersi subito attivata, contattando la presidente e il direttore di Ater Udinese, Vanessa Colosetti e Lorenzo Puzzi, oltre al sindaco di Cervignano del Friuli, Andrea Balducci. L’obiettivo principale è stato quello di valutare le prime misure di supporto alle famiglie sfollate e monitorare la situazione in evoluzione.

Impegno della regione nel supporto alle famiglie

“La Regione Friuli-Venezia Giulia esprime massima vicinanza a tutte le persone coinvolte e ribadisce il proprio impegno nel supportare Ater nella ricerca di soluzioni abitative immediate e nella gestione delle difficoltà create dall’incendio,” ha dichiarato Amirante. “Siamo vicini alle famiglie che hanno vissuto questo momento drammatico e stiamo già lavorando per garantire una risposta rapida ed efficace a questa emergenza.” Inoltre, ha ringraziato il sindaco Balducci e il direttore Puzzi per la loro tempestività nell’intervento e per il coordinamento sul territorio.

Indagini sulle cause dell’incendio

Al momento, le cause dell’incendio non sono ancora chiare e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. L’assessore Amirante ha sottolineato l’importanza di un lavoro rapido e approfondito degli inquirenti, che permetterà di avviare le pratiche assicurative necessarie per accelerare il percorso di ripristino. Parallelamente, la Regione sta valutando le modalità più efficaci per assistere i residenti nel breve e medio termine.

Incontro di coordinamento per soluzioni abitative

Nelle prossime ore, Amirante prevede di effettuare un incontro presso la sede Ater di Udine con il sindaco e i rappresentanti di Ater per confrontarsi sulle possibili soluzioni. Questo incontro è fondamentale per delineare un piano d’azione che garantisca una rapida ripresa della normalità abitativa per tutte le famiglie coinvolte.

Ringraziamenti e collaborazione

“La Regione vuole tributare un grande ringraziamento alla Protezione Civile regionale e locale, al personale della Croce Rossa, della Croce Verde, ai Carabinieri, alle strutture tecniche e di vertice del Comune di Cervignano e naturalmente al Corpo dei Vigili del Fuoco,” ha concluso Amirante. “Tutta la catena di comando ha lavorato con un’organizzazione impeccabile e questo ha evitato conseguenze che potevano essere ben più gravi.”

Disponibilità della regione per il supporto continuo

La Regione conferma la propria piena disponibilità a sostenere Ater Udinese in tutte le fasi necessarie per rispondere prontamente a questa emergenza. È fondamentale garantire ai residenti una rapida ripresa della normalità abitativa, minimizzando l’impatto dell’incendio sulle loro vite quotidiane.

