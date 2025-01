Calciomercato – L’Originale: il tour invernale passa da Sutrio

Dal 6 gennaio al 3 febbraio, torna uno degli appuntamenti più attesi del post-natalizio: “Calciomercato – L’Originale”. Il programma, ormai un cult di Sky Sport, si rinnova con un viaggio unico in quattro splendide località italiane. Siena, Sutrio, Prato Nevoso e Ossana saranno le cornici del tour invernale del trio Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, pronti a raccontare il calciomercato con il loro inconfondibile stile.

Sutrio, perla del Friuli-Venezia Giulia

La seconda tappa del tour, dal 13 al 17 gennaio, sarà Sutrio, nel cuore del Friuli-Venezia Giulia, ai piedi del Monte Zoncolan. Il piccolo borgo, noto per la sua bellezza alpina, diventerà il palcoscenico di un evento che mixa sport, intrattenimento e cultura locale. Un’occasione unica per valorizzare il territorio friulano e portarlo sotto i riflettori nazionali.

Quattro località, un solo format vincente

Il viaggio invernale di “Calciomercato – L’Originale” parte da Siena, in Toscana (6-10 gennaio), per poi approdare a Sutrio. Seguiranno Prato Nevoso, in Piemonte (20-24 gennaio), e infine Ossana, in Trentino (27-31 gennaio). Ogni sera, alle 23, il programma offrirà approfondimenti sul calciomercato, interviste esclusive, collegamenti dai ritiri delle squadre e dallo studio itinerante di Sky Sport.

La musica come filo conduttore

Non solo calciomercato: anche la musica avrà un ruolo centrale. Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio presenteranno la loro nuova canzone, “Il chiodo fisso”, un brano che unisce ironia e passione per il calcio. La musica, da sempre parte integrante del programma, promette di conquistare il pubblico con un tocco creativo e originale.

Un’occasione per gli appassionati

“Calciomercato – L’Originale” non è solo un programma, ma un’esperienza che coinvolge gli spettatori a 360 gradi. La scelta di località suggestive come Sutrio rappresenta un’opportunità per scoprire luoghi affascinanti e vivere il calciomercato in modo diverso. Non resta che sintonizzarsi su Sky o in streaming su NOW per seguire tutte le tappe.

