Motorino di Maniago in fuga dalla polizia locale di Lecce

Lo scorso ottobre, un residente di Maniago ha vissuto un episodio surreale quando il suo motorino, mai usato, è stato coinvolto in una fuga dalla polizia locale di Lecce. Secondo il comunicato, il mezzo, solitamente parcheggiato in un garage in attesa di rottamazione, è improvvisamente sfrecciato per le strade del capoluogo salentino, non fermandosi al posto di blocco.

Sanzioni ingiustificate: multa e decurtazione punti

Il proprietario del motorino ha ricevuto due verbali dal Salento, culminando in una multa di 350 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida. Tuttavia, il titolare del mezzo, un cinquantacinquenne residente a Maniago, sostiene di non essersi mai recato a Lecce, sollevando dubbi sulla veridicità delle contestazioni.

Clonazione o errore di trascrizione?

Secondo il legale Fabiano Filippin, l’errore potrebbe essere attribuito a una trascrizione errata oppure a un’autentica clonazione della targa. Questa ipotesi è rafforzata dal fatto che il motorino risulta da tempo inutilizzato e parcheggiato nel garage del proprietario. La mancanza di revisione del mezzo è stata una delle principali contestazioni mosse dalla polizia locale.

Prove dell’innocenza del proprietario

Il datore di lavoro del residente di Maniago ha confermato che l’uomo si trovava in azienda al momento dell’incidente, confermando così la sua inesistenza a Lecce durante l’evento. Inoltre, l’inutilizzo del motorino rende impossibile la partecipazione del proprietario alla fuga, supportando la tesi di una possibile clonazione o errore amministrativo.

Azioni legali in corso

Alla luce di questi elementi, il residente di Maniago ha deciso di depositare un ricorso ufficiale e un esposto alla Procura della Repubblica. L’obiettivo è chiarire la situazione e ottenere l’annullamento delle sanzioni ricevute ingiustamente. Il caso solleva importanti questioni riguardo alla sicurezza delle targhe e alla necessità di controlli più accurati da parte delle forze dell’ordine.

Implicazioni per la comunità di Maniago

Questo episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità di Maniago, evidenziando la possibilità di frodi amministrative e errori nelle trascrizioni. È fondamentale che le autorità locali collaborino con i cittadini per prevenire simili incidenti e garantire che le sanzioni vengano applicate correttamente, evitando danni ingiustificati alla reputazione e alla vita quotidiana dei residenti.

