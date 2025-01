FVG rafforza il legame con il mercato austriaco alla fiera del turismo di Vienna

La Regione Friuli-Venezia Giulia si prepara a lasciare un segno significativo alla prossima Ferien-Messe Wien, la fiera del turismo di Vienna, che si terrà dal 16 al 19 gennaio. Con 21 operatori regionali presenti allo stand organizzato da PromoTurismoFVG, la partecipazione del FVG segna una crescita rispetto agli anni precedenti, sottolineando l’importanza strategica del mercato austriaco per la regione.

Un mercato chiave per il turismo del FVG

Secondo l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, l’Austria rappresenta uno dei principali mercati turistici per il Friuli-Venezia Giulia. La vicinanza geografica e la preferenza degli austriaci per l’Italia come destinazione estera ne fanno un target prioritario. Bini evidenzia come gennaio e marzo siano i mesi cruciali per le prenotazioni estive, rendendo la presenza alla fiera di Vienna un momento strategico per rafforzare il mercato e presentare le peculiarità del territorio.

Un evento fuori salone esclusivo

La partecipazione del FVG alla Ferien-Messe non si limita allo stand principale. Il 15 gennaio, la Regione ospiterà un grande evento promozionale presso Palazzo Niederoesterreich, che vedrà la partecipazione di 120 tour operator e giornalisti. Questo evento fuori salone offrirà un’opportunità unica per presentare il territorio del FVG in un contesto esclusivo, favorendo incontri b2b e b2c che mirano a consolidare e ampliare la presenza turistica della regione.

Strategie e iniziative per valorizzare il territorio

Bini spiega che ogni anno la Regione, attraverso PromoTurismoFVG, organizza eventi “fuori salone” in una delle principali fiere del turismo europee: Vienna, Monaco, Berlino e Milano. Quest’anno, a Vienna, l’obiettivo è rinsaldare il legame tra i territori del FVG e il mercato austriaco, offrendo un’offerta più ricca e variegata. Particolare attenzione sarà data all’interesse crescente degli austriaci per le città d’arte e i temi della sostenibilità, integrando cultura, outdoor ed enogastronomia.

Un’offerta turistica integrata e sostenibile

Il FVG si distingue per la sua capacità di integrare attività all’aria aperta, come le ciclovie dell’Alpe Adria e i percorsi transfrontalieri, con proposte culturali ed enogastronomiche. L’evento di Vienna includerà una presentazione interattiva del territorio, focalizzata sulle città d’arte e sull’appuntamento Gorizia-Nova Gorica Capitale europea della Cultura 2025. A accompagnare la presentazione saranno le esibizioni del violinista triestino Pierpaolo Foti e del chitarrista lignanese Adriano Del Sal, oltre a un intermezzo artistico curato da Jack Nobile, noto mago dei social con oltre un milione di follower su Instagram e TikTok.

Degustazioni e intrattenimento per gli ospiti

Durante la serata dell’evento fuori salone, gli ospiti avranno l’opportunità di partecipare a una degustazione di prodotti e vini tipici del Friuli-Venezia Giulia, offrendo un assaggio autentico delle eccellenze enogastronomiche regionali. L’animazione musicale ed enogastronomica prevista per il weekend della fiera attirerà il pubblico, creando un’atmosfera conviviale e promuovendo l’immagine del FVG come destinazione turistica di qualità.

Un’offerta turistica allineata alle esigenze dei viaggiatori austriaci

“Il viaggiatore austriaco cerca riposo, esperienze autentiche e sostenibili, avventura e scoperta culturale, con un occhio alla qualità e al costo”, afferma Bini. Questi sono gli aspetti su cui il Friuli-Venezia Giulia ha investito negli ultimi anni, rappresentando un biglietto da visita vincente per la regione. Grazie a queste strategie, il FVG si posiziona come una meta ideale per gli austriaci in cerca di esperienze uniche e memorabili.

