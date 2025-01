Montagna, formazione e futuro in Carnia con la nuova sede Cepaf a Paluzza

La nuova sede del Cefap a Paluzza rappresenta un importante passo in avanti per la valorizzazione del territorio montano. Situata in piazza XXI-XXII Luglio, è dedicata alla formazione professionale di giovani e aziende che operano in agricoltura e attività ambientali montane.

Un progetto nato dalla sinergia tra istituzioni

Il risultato è frutto della collaborazione tra Comune di Paluzza, Regione Friuli-Venezia Giulia e Cefap, con il supporto del Consorzio Boschi Carnici e della Comunità di Montagna della Carnia. L’obiettivo comune è favorire la crescita economica e la specializzazione in aree montane, offrendo opportunità di formazione professionale mirata.

Un investimento per il futuro della montagna

Secondo l’assessore regionale a Lavoro e Formazione, Alessia Rosolen, investire in formazione significa supportare la competitività dei territori e puntare sulla loro specificità. La nascita di una sede formativa nel cuore della montagna offre nuove prospettive per i giovani e per le imprese locali, garantendo competenze adeguate a un settore che richiede sempre più professionalità.

Per l’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, questo progetto rappresenta un modello virtuoso. La collaborazione tra ente pubblico e realtà formativa è essenziale per rafforzare la professione agricola e boschiva in territorio montano, creando opportunità di lavoro e sviluppo sostenibile.

Un corso di specializzazione triennale

La sede di Paluzza accoglie il corso triennale di Addetto alle attività ambientali montane, focalizzato sul lavoro in alta quota, la gestione dei boschi e la tutela del territorio. Grazie a questa offerta formativa, il Cefap intende preparare nuove figure professionali in grado di rispondere alle esigenze e alle sfide della montagna.

Prospettive per i giovani e il territorio

Formare i ragazzi sul campo, fornire strumenti innovativi e consolidare la tradizione agricola locale sono obiettivi che rendono la nuova sede del Cefap un vero volano di sviluppo per tutta la Carnia. L’impegno congiunto delle istituzioni punta a migliorare la competitività delle attività montane e a rilanciare un comparto che, se adeguatamente sostenuto, può offrire concrete opportunità occupazionali e di crescita economica.

