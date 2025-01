Friulano a scuola: aperte le iscrizioni 2025

Con il nuovo anno torna l’importante appuntamento con le iscrizioni scolastiche. Dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025, i genitori di bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado possono scegliere di aderire all’insegnamento della lingua friulana.

Lo scorso anno, il 78% delle famiglie ha optato per questa scelta, consapevole dei benefici che un’educazione plurilingue porta allo sviluppo linguistico, cognitivo e culturale.

Perché scegliere il friulano?

Studi scientifici dimostrano che apprendere una seconda lingua, come il friulano, offre numerosi vantaggi:

Migliora l’apprendimento dell’inglese ;

; Potenzia le abilità logico-matematiche e creative;

e creative; Favorisce una maggiore adattabilità ai cambiamenti ;

; Incrementa la flessibilità cognitiva e la capacità di problem solving.

Inoltre, un’educazione bilingue contribuisce a mantenere il cervello giovane, rallentando il declino cognitivo.

Come aderire all’insegnamento del friulano

La scelta del friulano come materia di studio non riduce il tempo dedicato ad altre discipline. La legge prevede che le 30 ore annue siano inserite nel 20% del curriculum scolastico, lasciando alle scuole autonomia nell’organizzazione.

I genitori possono esprimere la propria adesione tramite:

Portale MIUR per la scuola primaria e secondaria di primo grado;

per la scuola primaria e secondaria di primo grado; Modulo cartaceo per la scuola dell’infanzia.

Le segreterie scolastiche sono a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie.

Il supporto didattico: il progetto Anìn!

L’ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana), in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia, offre strumenti innovativi come il manuale Anìn!, donato agli studenti che scelgono il friulano.

Classi 1ª e 2ª : un volume per avvicinarsi gradualmente alla lingua.

: un volume per avvicinarsi gradualmente alla lingua. Classi 3ª, 4ª e 5ª: approfondimenti su storia, geografia, lingua e letteratura friulana.

Il manuale promuove una prospettiva plurilingue, integrando anche l’inglese e altre lingue locali.

Un investimento per il futuro

L’insegnamento del friulano è parte del “Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025”, che punta a valorizzare la cultura locale e le nuove generazioni. Crescere con più lingue non è solo un vantaggio cognitivo, ma anche un’opportunità per sviluppare una mentalità aperta e inclusiva.

Perché dunque rinunciare a un’opportunità che non solo arricchisce il bagaglio culturale, ma offre benefici che accompagneranno i bambini per tutta la vita?

