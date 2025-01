Nuovo centro wellness a Monfalcone: un progetto da sei milioni

MONFALCONE – È stato presentato il progetto per il nuovo centro wellness di Monfalcone, una struttura che promette di diventare un punto di riferimento per il relax e il benessere in Friuli-Venezia Giulia. L’investimento, dal valore di oltre sei milioni di euro, porterà alla realizzazione di un complesso moderno che comprenderà piscine interne ed esterne, una zona spa con sauna secca e umida, idromassaggi, doccia di ghiaccio e un percorso Kneipp.

I lavori saranno completati entro l’autunno del 2027, mentre il bando di gara per la realizzazione è atteso per marzo di quest’anno.

Un connubio tra storia e innovazione

Il centro sorgerà a ridosso delle Terme Romane, un luogo storico già conosciuto per le sue acque termali curative. “La struttura può contare sul valore delle acque uniche nel loro genere in regione”, ha sottolineato Anna Maria Cisint, assessore ai lavori pubblici ed ex sindaco di Monfalcone.

L’acqua termale, che sgorga naturalmente a 40 gradi, garantirà non solo l’efficienza degli impianti ma anche il loro approccio sostenibile. Infatti, il progetto prevede l’utilizzo di un sistema fotovoltaico da 150mila euro per raggiungere l’autonomia energetica.

Un parco di oltre 40mila metri quadri

Il nuovo wellness center sarà inserito in un parco riqualificato di oltre 40mila metri quadri, un’area che collegherà il centro termale al polo velico e nautico della zona. L’intervento, finanziato con quattro milioni di euro provenienti dai fondi PNRR, permetterà di creare un connubio tra benessere, sport e turismo.

La vicinanza con il polo nautico è vista come un ulteriore incentivo per attirare visitatori da altre regioni italiane e dall’estero, in particolare dall’Austria, conferendo al progetto un ruolo strategico per il turismo locale.

Innovazione e sostenibilità al centro del progetto

La nuova struttura, che si estenderà per circa 1.300 metri quadri, includerà spazi moderni e accoglienti: una sala d’ingresso, spogliatoi, docce, un bar e una tisaneria. Il progetto punta a diventare un modello di sostenibilità grazie all’utilizzo delle risorse naturali e a soluzioni tecnologiche avanzate.

Un aspetto cruciale del progetto è rappresentato dalla sicurezza e dalla sanificazione delle acque, per cui sono in corso le ultime verifiche. I risultati definitivi sono attesi nei prossimi giorni e contribuiranno a garantire la qualità e l’efficacia delle strutture termali.

Un futuro brillante per Monfalcone e il Friuli-Venezia Giulia

La realizzazione di questo centro wellness rappresenta un passo importante per il rilancio del turismo e dell’economia locale. Con un’offerta che unisce benessere, storia e innovazione, Monfalcone punta a diventare una meta ambita per chi cerca relax e qualità.

Il completamento del progetto non sarà solo un’opportunità per il territorio, ma anche un simbolo del potenziale del Friuli-Venezia Giulia come regione innovativa e all’avanguardia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook