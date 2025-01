Bini incontra Jetro, il futuro dell’export FVG passa per il Giappone

Le relazioni tra Friuli-Venezia Giulia e Giappone si fanno sempre più strette grazie all’incontro svoltosi a Udine tra l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e una delegazione di Jetro, l’organizzazione governativa giapponese che promuove investimenti e scambi a livello internazionale. Un appuntamento che segna un ulteriore passo in avanti verso la crescita, l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese locali.

Obiettivo: internazionalizzazione e attrazione di investimenti

Durante la riunione, ospitata nella sede di Tec4I Fvg (già Friuli Innovazione), è stata sottolineata la strategicità di consolidare i rapporti con un partner commerciale di assoluto rilievo come il Giappone, considerato porta d’ingresso per l’Asia-Pacifico. L’assessore Bini ha ribadito come il nostro territorio, snodo logistico in Europa centrale e polo di innovazione, possa trarre vantaggio da una cooperazione più intensa, in vista anche dell’Esposizione universale di Osaka nel 2025.

Un percorso iniziato nel 2016

La collaborazione con il Giappone non è nuova: risale infatti al 2016, anno in cui si sono poste le basi per una relazione di lunga durata. Nel 2024, il legame si è ulteriormente rafforzato grazie a diversi momenti chiave, tra cui la missione istituzionale a Tokyo, Kyoto e Osaka di Bini e del governatore Massimiliano Fedriga, culminata in incontri con esponenti di spicco del sistema economico e istituzionale giapponese, tra cui il presidente di Jetro, Susumo Kataoka.

Focus su Ict, life science e agrifood

La delegazione giapponese ha incontrato alcuni stakeholder e realtà imprenditoriali del Friuli-Venezia Giulia attive in Ict, life science e agrifood, presentando anche una piattaforma di matchmaking per favorire contatti diretti con aziende giapponesi interessate a collaborazioni internazionali. In particolare, sono state citate le imprese Kito Crosby e Mitsubishi Electric Europe BV, già operanti in sinergia con aziende del territorio, come la Francesco Parisi Casa di Spedizioni di Trieste.

Il ruolo di Select Friuli-Venezia Giulia

L’incontro, organizzato dalla Regione e dall’Agenzia Select Friuli-Venezia Giulia, conferma la volontà di potenziare l’attrazione di investimenti esteri. Gli obiettivi dell’Agenda Fvg Manifattura 2030 rimarcano infatti l’importanza di guardare ai mercati in più rapida espansione, creando così un effetto leva sulle nostre imprese ed esportazioni.

Verso Osaka 2025

Con la prospettiva dell’Esposizione universale di Osaka, l’incontro con Jetro rappresenta un tassello di rilevanza strategica. Come sottolineato da Bini, si punta a intrecciare rapporti duraturi con un popolo e un sistema economico che condividono con il Friuli-Venezia Giulia valori quali concretezza, serietà e rigore: una sinergia che promette di aprire nuovi orizzonti, dall’innovazione tecnologica alla logistica internazionale.

