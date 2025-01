Imprese FVG 2024: segnali di crescita, ma i settori tradizionali soffrono

Le imprese del Friuli-Venezia Giulia mostrano una tenuta complessivamente positiva nel 2024, con +184 attività registrate rispetto all’anno precedente. Secondo i dati Movimprese elaborati dal Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone-Udine e diffusi da Unioncamere, si conferma il trend già emerso dal 2021, con 5.314 nuove iscrizioni e 5.130 cessazioni. Il tasso di crescita si attesta su +0,19%, leggermente al di sotto del +0,34% dell’anno scorso.

Dinamiche settoriali

A spiccare sono alcuni comparti in particolare. Le costruzioni contano +215 imprese e una crescita dell’1,4%, mentre le attività professionali scientifiche e tecniche aumentano di +109 (pari a +2,5%). Un’altra spinta rilevante arriva dalle altre attività di servizi, che segnano +103 aziende (circa +2%). Positivo anche l’andamento di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, con +70 unità e un +2,3%. In crescita pure il comparto immobiliare, finanziario e assicurativo.

Specularmente, alcuni macro-settori tradizionali appaiono in calo: il commercio perde 259 imprese (pari a -1,3%), l’agricoltura, silvicoltura e pesca chiude a -245 (equivalenti a -1,9%), mentre il manifatturiero è a quota -112 (circa -1,1%). Secondo il presidente della Cciaa Pn-Ud, Giovanni Da Pozzo, i dati confermano «il momento complesso per i comparti tradizionali», a fronte di una «continua crescita dei servizi», settore che garantisce sia innovazione sia nuove opportunità occupazionali.

Il contesto nazionale

A livello nazionale, i numeri Movimprese evidenziano una crescita più contenuta rispetto al 2023, ma comunque distribuita in tutte e quattro le aree geografiche. Spicca il Mezzogiorno con un contributo di +13.684 imprese in termini assoluti e il Centro-Italia come zona più dinamica (+0,80%). Il Nord Est, pur segnando un valore positivo di +0,23%, è l’area con l’incremento più lieve. Complessivamente, 15 regioni concludono l’anno in territorio positivo, mentre l’anno precedente erano state 17.

Le forme organizzative

A trainare la tenuta complessiva del tessuto imprenditoriale in Friuli-Venezia Giulia sono le società di capitali, che crescono del 2,38% (+612 unità) rispetto al 2023. In calo risultano invece le altre forme, con -242 società di persone, -175 imprese individuali e -11 riferite ad altre tipologie. Questo quadro mette in luce una tendenza alla strutturazione societaria più solida, in grado di resistere meglio alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook