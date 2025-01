Programma inaugurazione GO! 2025 Nova Gorica-Gorizia

L’8 febbraio 2025 segna una data memorabile per Nova Gorica e Gorizia, che celebrano l’inaugurazione ufficiale di GO! 2025 Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura. Questo evento straordinario mette in luce l’unità culturale e artistica tra le due città, promuovendo un dialogo transfrontaliero che durerà per tutto l’anno.

Un programma ricco e simbolico

La giornata si aprirà alle ore 10:00 presso la stazione ferroviaria di Gorizia, con un corteo transfrontaliero animato da 1.500 performer, bande musicali e gruppi folkloristici locali. Questo momento celebrativo rappresenta la forte connessione tra le comunità di entrambe le città e il territorio regionale.

Alle 11:15, Piazza Vittoria ospiterà gli interventi istituzionali dei sindaci di Nova Gorica, Samo Turel, e di Gorizia, Rodolfo Ziberna, sottolineando il valore della cooperazione culturale e politica.

Una festa tra arte e cultura

Nel pomeriggio, la Walking Sculpture di Michelangelo Pistoletto, una suggestiva performance artistica, attraverserà il confine, collegando idealmente le due città. Alle 14:00, il corteo arriverà a Piazza Bevk a Nova Gorica, dove 900 artisti daranno vita a un programma culturale di grande impatto.

Alle 16:00, la cerimonia ufficiale d’inaugurazione si terrà in Piazza Transalpina, simbolo di unione tra Nova Gorica e Gorizia. La piazza, rinnovata grazie ai fondi europei, sarà il cuore pulsante dell’evento, alla presenza di personalità come il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e la Presidente della Repubblica di Slovenia, Nataša Pirc Musar.

Serata di spettacoli e musica

A partire dalle 18:00, due eventi principali animeranno la serata. In Piazza Edvard Kardelj a Nova Gorica, la regista Neda Rusjan Bric presenterà un’anteprima dei progetti culturali del 2025. Contemporaneamente, a Gorizia, il Castello verrà illuminato in modo scenografico, con la musica di Remo Anzovino e dei 40 Fingers.

La giornata si concluderà con una festa transfrontaliera: alle 20:30, in Piazza Transalpina, il DJ set di Daddy G (Massive Attack) e Andy Smith (Portishead) accompagnerà il pubblico fino a notte fonda.

Una celebrazione di culture unite

L’inaugurazione di GO! 2025 rappresenta molto più di un evento culturale: è un simbolo di unione, dialogo e collaborazione transfrontaliera. La giornata di festa dell’8 febbraio sarà solo l’inizio di un anno ricco di progetti e iniziative che proietteranno Nova Gorica e Gorizia al centro della scena culturale europea.

Non perdete l’occasione di essere parte di questa celebrazione unica, dove la cultura abbatte i confini e le città si aprono al mondo.

