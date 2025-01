L’APU scivola in casa contro Brindisi

UDINE – Prima o poi doveva succedere: l’Old Wild West Udine perde l’imbattibilità casalinga con la Valtur Brindisi che esce vittoriosa dal Carnera per 90 a 79 nell’anticipo della 23a giornata di campionato.

Nella match in cui si è ricordato, con un minuto di silenzio, la scomparsa della stella del basket ed ex APU Drazen Dalipagic ed in cui ha fatto il suo esordio il neo-acquisto Simone Pepe (2 punti in 7′ sul parquet), i bianconeri hanno giocato una partita leggermente sottotono, in particolare difensivamente, non conquistando i due punti che gli avrebbero consentito di allungare in classifica su Cantù, sconfitta venerdì sera dall’Urania Milano.

Le statistiche riportano che i pugliesi hanno condotto il match in vantaggio per soli 11′, ma quei minuti sono stati quelli decisivi dell’ultimo quarto, terminato con un parziale di 16 a 32 a favore degli ospiti.

Brindisi è formazione che Udine soffre, tant’è che, anche all’andata, gli uomini dell’esperto coach Bucchi vinsero sui friulani (per 89 a 81). La maggiore taglia dei pugliesi è una caratteristica che i bianconeri soffrono e che interferisce sulla possibilità di attuare il gioco corale ed intenso visto in altre occasioni.

Aggiungiamoci un piccolo appannamento fisico di alcuni giocatori di casa (Caroti e Hickey, in particolare), i problemi di falli di Johnson (3 commessi già nel secondo quarto) e, dall’altra parte, una prestazione super dell’ex Fortitudo Ogden (25 punti con 11/11 al tiro e 10 rimbalzi), e si può capire che gli elementi per una sconfitta, comunque maturata solo nell’ultimo quarto, c’erano tutti.

Tempo per riflettere ce n’è, però, poco perché i bianconeri già mercoledì sera saranno impegnati in trasferta contro Vigevano. La parola d’ordine in casa APU è, perciò, quella di “resettare subito” e ripartire.

Apu Old Wild West Udine – Valtur Brindisi 79-90 (22-22, 37-39, 63-58)

Apu Old Wild West Udine: Mirza Alibegovic 15 (1/3, 2/8), Xavier Johnson 14 (6/10, 0/3), Lorenzo Ambrosin 13 (1/2, 2/4), Matteo Da ros 10 (3/3, 1/4), Anthony Hickey 8 (2/4, 1/5), Iris Ikangi 6 (0/1, 2/2), Rei Pullazi 6 (1/1, 0/2), Lorenzo Caroti 5 (1/1, 1/2), Simone Pepe 2 (1/1, 0/1), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/0), Francesco Mizerniuk n.e.. All. Vertemati.

Valtur Brindisi: Mark Ogden 25 (10/10, 1/1), Isiah Brown 11 (1/6, 3/5), Niccolo De vico 10 (1/1, 2/3), Tommaso Laquintana 10 (3/6, 1/2), Giovanni Vildera 8 (3/5, 0/0), Andrea Calzavara 7 (1/3, 1/3), Edoardo Del cadia 7 (2/2, 0/0), Gianmarco Arletti 6 (3/4, 0/1), Todor Radonjic 4 (2/3, 0/1), Tommaso Fantoma 2 (1/1, 0/0). All. Bucchi.

