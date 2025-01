Vittoria sonante a Vigevano dell’APU che riconquista la vetta

VIGEVANO – Nel turno infrasettimanale di mercoledì sera, l’Old Wild West Udine festeggia la vittoria per 91 a 62 sul campo di Vigevano e si rallegra per i risultati favorevoli delle squadre avversarie. Le concomitanti disfatte di Rimini sul parquet di Brindisi per 90 a 55 e di Cantù su quello della Fortitudo per 74 a 57 permettono, infatti, ai bianconeri di tornare al primo posto in classifica insieme ai romagnoli e di distanziare di quattro punti i brianzoli raggiunti da Cividale.

La partita in Lombardia ha visto l’APU in vantaggio sin dall’inizio, anche se l’incontro è definitivamente girato nel terzo quarto, vinto dagli ospiti con il parziale di 22 a 9.

I bianconeri, autori di una prova di sostanza, hanno approfittato dell’assenza, tra le fila di Vigevano, del lungo americano Smith, uscito dal campo a metà primo quarto a causa di una probabile “scavigliata”. Condotta da uno spiritato Hickey (13 punti e 5 assist) e da un nuovamente solido ed infallibile Da Ros (14 punti, con 6/6 al tiro, e 11 rimbalzi), gli uomini di coach Vertemati hanno aumentato sempre di più lo scarto tra le due squadre prendendosi il lusso di concedere minutaggio importante al neo-arrivato Pepe (in campo per 15′) e di fare esordire il giovane play-guardia lettone Mazburss, autore di due punti dalla lunetta.

Domenica prossima l’Old Wild West Udine riceverà al Carnera la visita della squadra di Avellino, reduce dall’importante vittoria contro Pesaro, in cui milita l’ex Mussini.

Elachem Vigevano 1955 – Apu Old Wild West Udine 62-91 (17-27, 35-45, 44-67)

Elachem Vigevano 1955: Michele Peroni 14 (1/3, 4/5), Matteo Galassi 11 (1/2, 3/7), Celis Taflaj 10 (2/9, 2/3), Gabriele Stefanini 9 (2/2, 0/2), Filippo Rossi 8 (1/3, 1/3), Giacomo Leardini 5 (2/5, 0/3), Myles Mack 5 (2/5, 0/2), Andrew david Smith 0 (0/1, 0/0), Francesco Tedoldi 0 (0/1, 0/3), Leonardo Oggioni 0 (0/0, 0/0). All. Pansa.

Apu Old Wild West Udine: Matteo Da ros 14 (4/4, 2/2), Anthony Hickey 13 (5/10, 1/2), Xavier Johnson 13 (5/8, 0/1), Lorenzo Ambrosin 10 (1/1, 2/4), Lorenzo Caroti 10 (1/1, 2/5), Rei Pullazi 10 (2/3, 2/5), Iris Ikangi 8 (2/2, 1/2), Mirza Alibegovic 6 (0/0, 2/6), Simone Pepe 3 (0/1, 1/4), Davide Bruttini 2 (1/2, 0/0), Krisjanis Mazburss 2 (0/0, 0/0). All. Vertemati.

