Roberti: «Vicini a chi difende l’ordine pubblico»

La Regione Friuli-Venezia Giulia ribadisce con forza la propria vicinanza istituzionale a chi ogni giorno si occupa di ordine pubblico e sicurezza. L’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha espresso il sostegno della Giunta Fedriga alle Forze dell’ordine, sottolineando l’importanza di garantire loro la copertura e il sostegno necessari per operare in piena serenità.

Preoccupazione per la presunzione di colpevolezza

Secondo Roberti, in alcuni casi si è creata la spiacevole percezione di un pregiudizio diffuso nei confronti di chi indossa la divisa. Ogni qualvolta un agente resta coinvolto in un episodio di cronaca, scatta un’inchiesta e spesso prende piede una vera e propria gogna mediatica. L’assessore evidenzia come si arrivi a mettere in discussione l’operato degli agenti senza una verifica approfondita e senza considerare il contesto di rischio in cui quotidianamente operano.

Esempi di cronaca e conseguenze sugli agenti

Gli eventi di Milano, con l’inseguimento finito tragicamente, e di Rimini, dove un agente ha dovuto usare l’arma per fermare un aggressore, sono casi emblematici. In tali circostanze, la reazione pubblica spesso passa subito all’iscrizione dell’agente nel registro degli indagati, mentre una valutazione del coraggio e del sacrificio dimostrati passa in secondo piano. Seppur poi la maggioranza delle accuse si concluda con assoluzioni, il danno economico, sociale e psicologico per il singolo poliziotto o carabiniere può essere enorme.

Un appello alle istituzioni e alla società civile

Alla luce di queste criticità, l’assessore Roberti sollecita una comune responsabilità: le istituzioni e la società civile devono inviare un segnale chiaro di sostegno e solidarietà alle Forze dell’ordine. Solo così si potrà garantire che uomini e donne in divisa continuino a svolgere il proprio mestiere con serenità e con la dignità che meritano.

L’impegno della Regione Friuli-Venezia Giulia

Come ribadito da Roberti, la Regione Friuli-Venezia Giulia intende proseguire nel suo impegno a fianco di chi lavora per la pubblica sicurezza. L’obiettivo è assicurare, anche a livello locale, un sistema di supporto che riduca i rischi di criticità economiche e psicologiche, derivanti da inchieste che talvolta si rivelano infondate. In tal senso, l’Esecutivo Fedriga conferma la volontà di intraprendere politiche e azioni concrete per garantire il rispetto e la valorizzazione del lavoro di agenti e carabinieri.

La vicinanza della Regione alle Forze dell’ordine si traduce in un impegno continuo a rafforzare la loro tutela e a contrastare i pregiudizi che possono danneggiare irreparabilmente la fiducia collettiva nel sistema. Tutta la comunità è chiamata a sostenere chi, ogni giorno, mette a repentaglio la propria vita per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti.

