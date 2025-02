TRIESTE – Una notte di tensione e paura ha scosso Trieste, dove 29 autovetture in sosta sono state danneggiate in viale al Cacciatore. L’episodio si è verificato tra la sera e la notte scorsa, lasciando una lunga scia di pneumatici forati. Il gesto, di natura chiaramente vandalica, è stato compiuto con una certa meticolosità: su ogni vettura sono state forate due ruote, una anteriore e una posteriore, costringendo i proprietari a dover sostituire l’intero set di pneumatici.

Un’azione sistematica e senza testimoni

L’area colpita si estende dalla rotonda del Boschetto fino al secondo tornante, segno che il vandalo, o i vandali, hanno agito con calma e determinazione. Nonostante la gravita dell’accaduto, al momento non ci sono testimoni oculari e le indagini si concentrano sull’analisi di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona. I carabinieri stanno raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili di questo atto che ha lasciato decine di cittadini alle prese con danni ingenti.

Due auto in fiamme in Erta Sant’Anna: ipotesi dolosa

Poche ore dopo, intorno alle 3:30 del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti per un altro grave episodio: due auto in fiamme in Erta Sant’Anna, all’altezza del civico 110. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare, ma la pista dolosa non è esclusa. Le fiamme hanno distrutto completamente una Ford Fiesta e gravemente danneggiato una Dacia parcheggiata accanto.

Nessun ferito, ma cresce la preoccupazione

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri, che non hanno trovato telecamere nelle immediate vicinanze, rendendo più complesse le indagini. I proprietari delle vetture, visibilmente scossi, sono arrivati rapidamente sul luogo. Le auto sono state rimosse in quanto si trovavano in prossimità di una fermata dell’autobus.

Una scia di episodi simili in città

Non si tratta di episodi isolati: solo nell’ultimo mese, fatti analoghi sono stati segnalati a Valmaura e in via Paisiello, alimentando la preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno valutando possibili collegamenti tra questi eventi per capire se si tratti di azioni casuali o di una strategia deliberata.

Indagini in corso e appello alla cittadinanza

Le indagini proseguono senza sosta. I carabinieri fanno appello ai cittadini che potrebbero aver notato movimenti sospetti o dettagli utili per risalire ai colpevoli. In un periodo in cui la sicurezza urbana diventa una priorità, la comunità triestina si interroga su come arginare questa ondata di vandalismo.