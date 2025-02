Open Dialogues 2025, presentata oggi la terza edizione

Giovedì 6 e venerdì 7 marzo Udine ospiterà la terza edizione di Open Dialogues for the Future, il forum ideato dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine in collaborazione con The European House – Ambrosetti e la direzione scientifica di Federico Rampini. L’obiettivo è aprire un confronto sui nuovi scenari geopolitici e sugli impatti socioeconomici che interessano il Friuli-Venezia Giulia, l’Italia e i principali mercati internazionali.

La conferenza stampa di presentazione

Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Open Dialogues for the Future, ospitata nella sede della Regione e aperta dall’assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini. A partecipare, tra gli altri, il presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo, in collegamento da New York il direttore scientifico Federico Rampini, e Filippo Malinverno di The European House – Ambrosetti come coordinatore del programma. Presenti anche il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, il presidente di Fondazione Friuli Giuseppe Morandini e il prorettore vicario dell’Università di Udine Andrea Cafarelli, che hanno evidenziato l’importanza di fare squadra e unire istituzioni, mondo accademico e imprese per interpretare al meglio gli scenari globali.

Un momento cruciale per la geopolitica

Dopo il successo delle prime due edizioni, la nuova edizione 2025 arriva in un momento particolarmente cruciale. Sullo sfondo, ci sono cambiamenti politici di rilievo negli Stati Uniti, con l’insediamento del nuovo governo Trump, e conflitti ancora in corso, dall’Ucraina al Medio-Oriente. Il forum si propone di analizzare come queste tensioni si riflettono sugli scambi commerciali, sulle politiche industriali e sui rapporti diplomatici in Europa e oltreoceano.

Una piattaforma di confronto internazionale

Open Dialogues for the Future nasce per offrire un luogo di dialogo in cui esperti, accademici, leader d’impresa e rappresentanti istituzionali possano riflettere sulle sfide e sulle opportunità che emergono dallo scenario globale. L’evento beneficia del supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia, del Comune di Udine, di Fondazione Friuli e dell’Università di Udine, con il patrocinio di Unioncamere e del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Il programma in sintesi

Le due giornate saranno suddivise in moduli (mattina e pomeriggio), ciascuno ospitato in una sede diversa nel cuore di Udine:

6 marzo (mattina) – Chiesa di San Francesco: scenario geopolitico tra conflitti e tensioni globali.

– Chiesa di San Francesco: tra conflitti e tensioni globali. 6 marzo (pomeriggio) – Sede storica di Fondazione Friuli : focus su Italia, Francia e Germania e collegamento in diretta con l’ex direttore della Cia David Petreus .

– Sede storica di : focus su e con l’ex direttore della Cia . 7 marzo (mattina) – Sala Valduga della Camera di Commercio : approfondimento su Stati Uniti e Friuli-Venezia Giulia , con particolare attenzione alle relazioni economiche e commerciali.

– Sala Valduga della : approfondimento su e , con particolare attenzione alle e commerciali. 7 marzo (pomeriggio) – Auditorium Sgorlon dell’Università di Udine: incontro dedicato ai giovani, all’innovazione e alle opportunità imprenditoriali.

Qui il programma completo dell’evento

Come partecipare

I panel sono a ingresso libero, previa registrazione online sul sito ufficiale www.opendialogues.eu, dove sarà disponibile il programma aggiornato e la diretta streaming delle sessioni. Per rimanere connessi, sui social si potrà seguire l’evento usando l’hashtag #Odff2025.

Focus sul Friuli-Venezia Giulia

Il tessuto imprenditoriale del Friuli-Venezia Giulia ha da sempre una vocazione all’export rivolta, in particolare, al mercato statunitense. L’obiettivo di Open Dialogues for the Future è stimolare riflessioni e generare proposte per rafforzare la competitività della regione, considerando gli scenari globali in continua evoluzione.

Voci autorevoli e prospettive future

Tra i protagonisti, il presidente della Camera di Commercio Pn-Ud Giovanni Da Pozzo, il direttore scientifico Federico Rampini, il coordinatore del programma Filippo Malinverno (The European House-Ambrosetti) e ospiti prestigiosi dal mondo dell’imprenditoria, delle istituzioni e dell’università. Si prevede che i dibattiti possano fare chiarezza su come affrontare il cambiamento globale senza cadere in uno stato di “panico permanente”, come sottolineato dallo stesso Rampini.

Un’opportunità per imprese e cittadini

Il forum non si limita agli addetti ai lavori, ma si propone di coinvolgere l’intera comunità, grazie a incontri aperti e momenti formativi. Il Friuli-Venezia Giulia si posiziona come crocevia europeo, pronto ad affrontare sfide e a cogliere nuove opportunità di sviluppo economico e sociale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook