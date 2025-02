Il Circolo Marina Mercantile compie 100 anni: celebrazioni a Trieste

Fondato nel febbraio del 1925 da un gruppo di cinquanta capitani marittimi, il Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” ha attraversato un secolo di storia, trasformandosi e crescendo nel tempo. Da allora, ha rappresentato un punto di riferimento per la città di Trieste, restando sempre fedele alla sua missione: promuovere sport, cultura e aggregazione. In occasione del centenario, il Circolo celebra non solo la propria esistenza, ma anche i valori di resistenza, innovazione e trasmissione generazionale che lo hanno caratterizzato fin dalla sua nascita.

Un evento celebrativo di grande rilievo

Alla cerimonia ufficiale per i 100 anni del Circolo, ha preso parte anche l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, che ha portato il saluto dell’Amministrazione regionale. Durante il suo intervento, ha sottolineato come il Circolo sia sempre stato una realtà viva e dinamica, capace di coniugare tradizione e innovazione. Accanto a lui, il presidente del sodalizio, Fulvio Rizzi Mascarello, ha ribadito l’importanza della comunità che negli anni ha costruito l’identità del Circolo.

Dal mare allo sport: una tradizione di eccellenza

Sin dagli anni Trenta, il Circolo si è distinto non solo per la sua attività ricreativa e culturale, ma anche per i suoi successi sportivi. Le discipline in cui ha brillato spaziano dalla vela al canottaggio, dal tennis alla pallacanestro, senza dimenticare sport come il bridge e il pattinaggio artistico. Gli atleti che hanno portato il vessillo del Circolo hanno conquistato titoli nazionali e internazionali, contribuendo a far conoscere il nome dell’associazione ben oltre i confini locali.

Un luogo di aggregazione per giovani e adulti

Oggi, il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro non è solo un’associazione sportiva, ma un vero e proprio punto di riferimento per la comunità. In un’epoca dominata dalle interazioni virtuali, il Circolo rappresenta ancora un luogo fisico di incontro e crescita, dove giovani e adulti possono condividere esperienze e passioni. La sua attività spazia dallo sport alle iniziative culturali, passando per il volontariato e il sociale.

Il riconoscimento del Sigillo Trecentesco

A testimonianza della sua importanza per la città di Trieste, lo scorso novembre 2024, il sindaco Roberto Dipiazza ha conferito al Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro il Sigillo Trecentesco del Comune di Trieste, un riconoscimento che premia il ruolo attivo e costante dell’associazione nel tessuto cittadino. Questo sigillo sancisce ancora una volta l’importanza del Circolo come simbolo di tradizione, passione e identità triestina.

Uno sguardo al futuro

Nonostante il traguardo dei 100 anni, il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro guarda avanti con entusiasmo e determinazione. Con l’obiettivo di continuare a essere un polo di riferimento per lo sport e la cultura, il Circolo punta a coinvolgere sempre più giovani e a innovare le proprie attività, senza mai dimenticare i valori che lo hanno reso una realtà unica nel suo genere.

Il centenario non rappresenta solo una celebrazione del passato, ma anche un nuovo punto di partenza per un futuro di successi, aggregazione e crescita.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook