Lignano Sunset Festival: arrivano gli Extreme con un concerto esclusivo

Il Lignano Sunset Festival si arricchisce di un altro grande nome della musica internazionale: il 31 luglio, all’Arena Alpe Adria, arriveranno gli Extreme, band simbolo dell’hard rock mondiale. Il gruppo statunitense, che ha venduto oltre 10 milioni di dischi, farà tappa a Lignano per un unico concerto in Italia, nell’ambito del nuovo tour europeo.

Una serata di grande musica al Lignano Sunset Festival

L’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli-Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, avrà inizio alle 20.00, con una band di apertura che verrà annunciata prossimamente. Sarà una serata imperdibile per tutti gli amanti del rock, con una band che ha segnato la storia della musica con brani indimenticabili.

Biglietti in vendita dal 26 febbraio

Per i fan degli Extreme, l’attesa è quasi finita: i biglietti saranno disponibili in presale sul sito ufficiale della band a partire dalle 11:00 di mercoledì 26 febbraio. La vendita generale partirà invece dalle 11:00 di venerdì 28 febbraio sui circuiti Ticketone e Vivaticket. Maggiori informazioni sui punti vendita sono disponibili su www.azalea.it.

Extreme: una carriera tra hard rock e virtuosismo

Nati nel 1985 a Boston, gli Extreme si sono imposti sulla scena musicale grazie alla combinazione di hard rock, funk e progressive. La band è guidata dal carismatico frontman Gary Cherone e dal virtuoso della chitarra Nuno Bettencourt, il cui stile ha influenzato generazioni di musicisti.

Dopo il debutto nel 1989, il successo mondiale arriva con l’album Pornograffitti (1990), trascinato dalla ballata acustica “More Than Words”, diventata un classico degli anni ’90. Seguiranno altri album di successo come III Sides to Every Story (1992) e Waiting for the Punchline (1995), che mostrano un’evoluzione stilistica sofisticata.

Dopo una lunga pausa, gli Extreme sono tornati con Saudades de Rock (2008) e, più recentemente, con Six (2023), confermandosi una delle band più influenti della scena hard rock internazionale.

Lignano Sunset Festival: un’estate di grandi concerti

Il concerto degli Extreme si inserisce in un cartellone già ricco di appuntamenti imperdibili. Tra i nomi già confermati al Lignano Sunset Festival troviamo:

In Flames, Lacuna Coil e Shores of Null (15 giugno) per una serata all’insegna del metal ;

(15 giugno) per una serata all’insegna del ; Nek (6 agosto), pronto a far cantare il pubblico con i suoi successi pop-rock;

(6 agosto), pronto a far cantare il pubblico con i suoi successi pop-rock; Nomadi (7 agosto), storica band italiana che torna a emozionare i fan.

I biglietti per questi eventi sono già disponibili su www.azalea.it.

Una notte di rock indimenticabile

L’arrivo degli Extreme a Lignano Sabbiadoro rappresenta un evento unico per gli amanti del rock. Un’occasione irripetibile per vedere dal vivo una band che ha scritto pagine importanti della musica, in uno scenario suggestivo come l’Arena Alpe Adria. Non resta che segnare la data: 31 luglio 2024, Lignano si accende di rock!

