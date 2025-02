Nel panorama nazionale, il Friuli-Venezia Giulia si conferma un passo avanti sul fronte della transizione digitale e dell’innovazione. Durante la terza edizione di “FVG Connect”, evento interamente dedicato alla crescita della Regione, il governatore Massimiliano Fedriga ha ribadito la necessità di un sostegno mirato dall’Unione europea per consolidare i risultati raggiunti e aprire nuove prospettive di sviluppo.

Rete in fibra ottica e banda ultralarga

Il Friuli-Venezia Giulia ha già realizzato una rete in fibra ottica di oltre 1600 chilometri, connettendo Comuni, ospedali e istituti scolastici. Un impegno che fa della Rete pubblica regionale (Rpr) un esempio virtuoso a livello italiano.

“Siamo stati fra i primi a completare il Piano banda ultralarga per le aree bianche”, ha ricordato l’assessore ai Sistemi informativi Sebastiano Callari, sottolineando come oggi si punti a consolidare questa leadership con il Piano Italia a 1 Giga, per portare la connettività nelle abitazioni ancora prive di copertura adeguata.

Investimenti e spirito imprenditoriale

Negli Stati Uniti, ha evidenziato Fedriga, l’alto tasso di investimenti a favore delle start-up innovative è sostenuto dalla consapevolezza che molte di esse possano fallire. “Da noi il fallimento è ancora vissuto come uno stigma”, ha commentato il governatore, “ma dobbiamo cambiare prospettiva e sostenere anche progetti di respiro internazionale”.

La svolta, secondo Fedriga, passa da un’evoluzione culturale e legislativa, che liberi il potenziale delle imprese e consenta al Friuli-Venezia Giulia di non delegare a player internazionali processi strategici per lo sviluppo del territorio.

Regole europee e intelligenza artificiale

Un altro aspetto critico, ha ricordato Fedriga, riguarda alcune normative europee che, seppur apprezzabili sul piano formale, finiscono per frenare le sperimentazioni. “Serve un approccio equilibrato e concreto”, ha dichiarato, citando come esempio le restrizioni in tema di intelligenza artificiale, che rischiano di rallentare l’evoluzione tecnologica.

5G e mobilità automatizzata

Tra i progetti in corso, spicca la collaborazione con la vicina Slovenia per sviluppare la tecnologia di rete 5G. Il focus è rivolto alla mobilità automatizzata e alla sicurezza stradale lungo 275 chilometri di autostrade transfrontaliere. “Lavoriamo per creare un’infrastruttura innovativa a supporto della competitività e del benessere dei cittadini”, ha spiegato Callari.

Collegamento quantistico e competenze digitali

Un ulteriore traguardo è il collegamento quantistico su fibra ottica tra le Università di Trieste e Udine, inaugurato di recente, che pone la Regione all’avanguardia nello sviluppo tecnologico.

Parallelamente, la Giunta Fedriga sta potenziando i centri di facilitazione digitale, strutture che mirano a diffondere le competenze digitali tra cittadini e imprese, perché, come ha sottolineato l’assessore, “la trasformazione digitale deve essere un processo inclusivo e condiviso”.

