Callari: «La ricerca quantistica è strategica per il futuro del Fvg»

Il Friuli-Venezia Giulia continua a investire nella ricerca quantistica e nelle sue applicazioni per la sicurezza digitale. Grazie al progetto Quantum Fvg, finanziato dalla Regione e coordinato dall’Università di Trieste, è stato inaugurato il collegamento quantistico su fibra ottica tra gli atenei di Trieste e Udine. Questo rappresenta un traguardo cruciale per lo sviluppo tecnologico del territorio, garantendo una maggiore protezione nella trasmissione delle informazioni.

Un’infrastruttura innovativa per il futuro

L’iniziativa rientra in una strategia regionale più ampia volta a potenziare la cybersicurezza e la competitività tecnologica. Già nel 2023 era stato inaugurato il Laboratorio Qci, ospitato presso il Cnr del Campus Basovizza di Area Science Park, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni avanzate per la comunicazione quantistica sicura.

L’assessore alla Ricerca, Alessia Rosolen, ha sottolineato che questo progetto non rappresenta un punto di arrivo, bensì una tappa di un percorso in continua evoluzione. Con la Legge di Stabilità 2025, la Regione ha stanziato ulteriori fondi per l’Extended Quantum Infrastructure Project per il Friuli-Venezia Giulia (Equip-Fvg), volto alla creazione di un’infrastruttura stabile in fibra ottica per la comunicazione quantistica. Questo sistema sarà inizialmente impiegato nella logistica marittima e portuale, con la prospettiva di estenderne l’uso ad altri settori strategici, come spazio e difesa sottomarina.

Investimenti per la crescita e la sicurezza

Tra il 2019 e il 2027, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha destinato 5,6 milioni di euro per sviluppare progetti di ricerca quantistica. Di questi, 3,8 milioni di euro sono stati assegnati all’Equip-Fvg, 800mila euro al progetto Quantum Fvg, 455mila euro a QuFree, dedicato alla comunicazione quantistica free-space per collegamenti satellitari, e 480mila euro in assegni di ricerca.

L’assessore ai Sistemi Informativi, Sebastiano Callari, ha evidenziato il ruolo strategico della Rete pubblica regionale (Rpr), che ha permesso la realizzazione del collegamento quantistico. Con 1.600 km di dorsale in fibra ottica e oltre 500 km di rete di accesso nelle città e nelle aree industriali, la Rpr collega più di 1.300 sedi pubbliche e rappresenta un’infrastruttura fondamentale per l’innovazione tecnologica del territorio.

La sfida della sicurezza digitale

Secondo Callari, investire nella ricerca quantistica e nello sviluppo di chiavi crittografiche invulnerabili è essenziale per garantire la sicurezza dei dati e la crescita economica del Friuli-Venezia Giulia. La Regione intende mantenere il controllo sulle proprie infrastrutture digitali, evitando che il potere decisionale in questo settore cruciale finisca nelle mani di privati.

“L’intero valore della nostra società sta transitando sul digitale. Non possiamo permetterci che un privato abbia il potere di staccare la spina o utilizzare i nostri dati per scopi fuori controllo”, ha dichiarato Callari. Il Friuli-Venezia Giulia punta dunque a diventare un riferimento nazionale nella sicurezza quantistica e nella protezione dei dati, con un impatto positivo su tutto il sistema Paese.

