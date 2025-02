Cani antidroga e legalità: la Guardia di Finanza incontra gli studenti

Mercoledì 26 febbraio, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Bernardino Partenio” di Spilimbergo hanno avuto l’opportunità di partecipare a un incontro formativo con i Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone e la Squadra cinofili del Gruppo di Gorizia.

Durante la lezione, il Colonnello Davide Cardia, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone, ha spiegato ai ragazzi il ruolo del Corpo nel contrasto ai crimini economico-finanziari e nella lotta allo spaccio e consumo di droga.

L’evento si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione rivolto ai giovani, per promuovere una cultura della legalità e della responsabilità civile.

Il valore etico della scelta della legalità

Il Colonnello Cardia ha sottolineato come la scelta della legalità non sia solo un dovere imposto dalle leggi, ma una vera e propria regola di vita che garantisce sicurezza e giustizia nella società. Gli studenti, coinvolti in un dialogo interattivo, hanno avuto modo di riflettere sui rischi penali e amministrativi legati al crimine e sugli effetti negativi delle scelte dettate dall’illusione di facili guadagni.

L’entusiasmo dei ragazzi ha dimostrato quanto sia fondamentale portare questi temi all’interno delle scuole per prevenire comportamenti a rischio e stimolare una maggiore consapevolezza.

L’azione delle unità cinofile nella lotta alla droga

Dopo la parte teorica, gli studenti hanno potuto assistere a una dimostrazione pratica a cura della Squadra cinofili del Gruppo di Gorizia. I Finanzieri hanno simulato due scenari aeroportuali, mostrando come i cani antidroga “Lampo” e “Carlo” individuano sostanze stupefacenti nascoste nei bagagli.

I ragazzi hanno partecipato attivamente all’esercitazione, collaborando con gli operatori per comprendere il funzionamento del lavoro investigativo con le unità cinofile.

Un’esperienza educativa di grande valore

L’incontro ha lasciato un segno importante negli studenti, che hanno apprezzato sia l’approccio educativo dei Finanzieri sia l’incredibile addestramento dei cani antidroga. Esperienze come queste avvicinano le istituzioni ai giovani, mostrando loro il valore della legalità e il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela della comunità.

La Guardia di Finanza continuerà a promuovere incontri nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia, per sensibilizzare sempre più studenti alla cultura della legalità e della prevenzione.

