Carnevale e non solo: cosa fare in FVG dal 28 febbraio al 2 marzo

Il fine settimana tra 28 febbraio e 2 marzo si preannuncia ricco di eventi in Friuli-Venezia Giulia. Tra le celebrazioni carnevalesche, gli incontri culturali e gli spettacoli teatrali, c’è un’ampia scelta per chi vuole immergersi nelle tradizioni e nel divertimento. Le piazze e i teatri delle principali città si animeranno con colori, musica e riflessioni su tematiche attuali.

Venerdì 28 febbraio: cultura, memoria e tradizione

Il weekend inizia con un evento di grande rilievo per la comunità scientifica: alle 14.30 all’Auditorium della Biblioteca scientifica e tecnologica, la professoressa Antonella Viola dialogherà con otto ricercatrici dell’Università di Udine premiate per i loro studi. Un momento di riflessione sul ruolo femminile nella ricerca e sulle sfide che ancora oggi le donne devono affrontare per affermarsi in campo scientifico.

Sempre nel pomeriggio, parte ufficialmente il Carnevale resiano, con la premiazione del miglior babaz, tipico fantoccio carnevalesco, presso la Scuola Primaria di Resia dalle 15.30. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle tradizioni locali e per chi vuole scoprire il folklore resiano.

La serata prosegue con momenti di riflessione e spettacolo. Alle 19.30 all’agriturismo Alle Ortensie di San Vito di Fagagna, si terrà l’evento “Legalità e cambiamento“, dedicato alla memoria del giornalista Rai Giovanni Taormina. A seguire, alle 20.30 all’Auditorium Impero di Martignacco, la giornalista Paola Severini Melograni presenterà il suo libro “O Anche No. Da vicino nessuno è normale“, un viaggio nella storia della disabilità e dell’inclusione, attraverso eventi e personaggi che hanno lasciato il segno nel panorama culturale italiano.

Infine, sempre alle 20.30 al Teatro Odeon di Latisana, andrà in scena “Succo d’aceto“, spettacolo ispirato alla vita dello scrittore Pino Roveredo, che racconta con sensibilità e ironia la voglia di riscatto e il valore della resilienza.

Sabato 1 marzo: il Carnevale esplode di colori e musica

Sabato è il giorno delle grandi sfilate. Dopo anni di assenza, torna la sfilata di Carnevale di Codroipo: appuntamento in centro alle 15.30, organizzato dal Comune e dall’associazione “Codroipo c’è”. La manifestazione vedrà la partecipazione di carri allegorici, gruppi mascherati e performance artistiche.

A Monfalcone, dalle 14 alle 17.30, la città si anima con la “Cavalchina dei Putei” e la tradizionale “Cannonada de Coriandoli“, accompagnata dalla Street Brass Band I Bandaros fino alle 19. Un pomeriggio all’insegna del divertimento per grandi e piccoli, con musica dal vivo e spettacoli itineranti.

Altri eventi carnevaleschi si svolgeranno a Rivignano Teor, Pocenia e Marano Lagunare, con feste in maschera, musica, spettacoli di magia e intrattenimento per tutta la famiglia. Particolarmente curioso il “Carnaval da cani” di Marano Lagunare, con una sfilata a quattro zampe e animazione dedicata agli amici a quattro zampe.

Per gli amanti della letteratura, a Udine verrà presentato il libro “Sognando la libertà”, dedicato alle poesie di Igo Gruden, scritte nel campo di internamento di Visco nel 1943. Un’occasione per riscoprire la storia attraverso la poesia.

Domenica 2 marzo: arte, natura e folklore

Domenica si apre con un’escursione mascherata organizzata dal Parco naturale delle Prealpi Giulie, con ritrovo alle 10.45 a San Giorgio. Un’opportunità per vivere la bellezza del territorio in un’atmosfera festosa.

A Monfalcone, in occasione della 141ª edizione del Carnevale, ci sarà spazio anche per gli amici a quattro zampe con il “CAN-nevale in piazza” in Piazza Cavour, mentre Piazza della Repubblica si trasformerà in un mondo di giochi e laboratori per bambini con il “Carneval de Putei”.

Gli amanti dell’arte potranno visitare due mostre: “Make” di Giancarlo Bonacorsi, aperta fino alle 19 in via Manin 6/A a Udine, e “Co.So! Artisti per il sociale“, progetto esposto alla Loggia dei Mercati di Palmanova, che sensibilizza sul tema della salute mentale attraverso l’arte contemporanea.

Un weekend tra divertimento e cultura

Tra Carnevale, cultura e arte, il fine settimana in Friuli Venezia Giulia offre eventi per ogni età e interesse. Che si tratti di maschere colorate, incontri letterari o escursioni in natura, le opportunità di svago non mancano. Un’occasione perfetta per scoprire la regione e le sue tradizioni.

