Nel cuore del Friuli-Venezia Giulia, la Giunta regionale continua a investire nello sport e nella cura degli impianti sportivi. Grazie a un nuovo bando da 1 milione di euro, il vicegovernatore con delega allo Sport, Mario Anzil, conferma la volontà di garantire strutture di qualità e ambienti sicuri per atleti, giovani e intere comunità locali.

Risorse e destinatari

Il bando prevede lo stanziamento di 500mila euro destinati alle associazioni sportive e 500mila euro ai Comuni, singoli o associati. L’obiettivo è promuovere la manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, migliorando non solo l’offerta sportiva ma anche la sicurezza di chi pratica attività fisica.

Come richiedere i contributi

I contributi potranno coprire fino a 40mila euro per ogni progetto, con un sostegno pari al 100% della spesa per le associazioni e al 70% per i Comuni. Per avere accesso al finanziamento, i soggetti interessati dovranno dimostrare di essere proprietari degli impianti o di avere un titolo giuridico che ne consenta la manutenzione.

Criteri di assegnazione

Il bando prevede l’attribuzione di punteggi specifici basati su criteri quali:

Capacità di cofinanziamento : le realtà che cofinanziano gli interventi godranno di un ulteriore vantaggio;

: le realtà che cofinanziano gli interventi godranno di un ulteriore vantaggio; Tipologia di attività sportiva : impianti che ospitano discipline di particolare rilevanza o impatto sociale potrebbero ottenere punteggi più alti;

: impianti che ospitano discipline di particolare rilevanza o impatto sociale potrebbero ottenere punteggi più alti; Anzianità dell’associazione sportiva dilettantistica : più è consolidata la storia dell’associazione, maggiore sarà il punteggio ottenuto;

: più è consolidata la storia dell’associazione, maggiore sarà il punteggio ottenuto; Numero di abitanti del Comune richiedente: i centri con minori possibilità economiche avranno più chance di ottenere i fondi.

Modalità e tempistiche

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, dal 5 al 31 marzo 2025, attraverso la piattaforma “Istanze Online”. Questa procedura informatizzata consentirà una gestione più veloce e trasparente delle richieste, favorendo la rapida assegnazione dei fondi e l’avvio degli interventi di manutenzione.

