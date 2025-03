Dal 29 febbraio al 9 marzo, Udine si trasforma in un vero e proprio paradiso del cioccolato con la XVI edizione di “Udine in Cioccolato-CioccolatiAmo”. Il centro storico del capoluogo friulano ospiterà espositori selezionati, showcooking, laboratori didattici e incontri con i migliori maestri cioccolatieri d’Italia. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati del “cibo degli dei”.

Un viaggio nel mondo del cioccolato artigianale

All’interno della tensostruttura riscaldata, aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00, sarà possibile assaggiare, ammirare e acquistare ogni tipo di specialità a base di cioccolato. Dalle praline alle tavolette fondenti, dai dolci lievitati ai liquori al cacao, senza dimenticare soluzioni per celiaci e vegani. Un’attenzione particolare sarà riservata alla qualità delle materie prime, con prodotti realizzati secondo le migliori tradizioni artigianali.

Showcooking e laboratori per grandi e piccini

Il programma della manifestazione prevede numerosi showcooking, in cui i Maestri cioccolatieri mostreranno le loro tecniche di lavorazione. Tra gli appuntamenti più attesi, gli eventi della Ciokoschool, una scuola interattiva che offrirà esperienze didattiche per bambini e adulti. Dal 3 al 7 marzo, le scuole primarie e secondarie di Udine potranno partecipare a percorsi educativi sulla produzione del cioccolato, dalla raccolta delle fave di cacao fino alla creazione di praline e tavolette.

Ospiti d’eccezione e sorprese per la Festa della Donna

Tra gli ospiti di questa edizione, spicca il nome di Federico Anzellotti, pasticcere e cioccolatiere di fama internazionale, che sabato 8 marzo preparerà un dolce a sorpresa dedicato a tutte le donne. A esibirsi in esclusivi showcooking saranno anche i maestri Fausto Ercolani, Enzo di Buono e la Pastry Chef Alexe Aurora. Durante la manifestazione non mancherà il tocco di magia di Willy Wonka, presente nelle giornate di sabato 1° marzo, domenica 2 marzo, sabato 8 marzo e domenica 9 marzo.

La Pesata della Mascherina più Bella per il Martedì Grasso

Il 4 marzo, in occasione del Martedì Grasso, si terrà la tradizionale Pesata della Mascherina più Bella, un concorso che premierà la maschera più originale e creativa. Un evento che unisce il fascino del Carnevale alla dolcezza del cioccolato, coinvolgendo grandi e piccini in un’atmosfera di festa.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del cioccolato

Grazie alla presenza di grandi nomi della pasticceria, alla vasta offerta di prodotti artigianali e agli eventi dedicati all’apprendimento e alla scoperta, “Udine in Cioccolato-CioccolatiAmo” si conferma un evento imperdibile per appassionati, curiosi e famiglie. Un’occasione unica per vivere la città sotto una luce diversa, immergendosi nei profumi e nei sapori del cioccolato.

