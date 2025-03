La Regione FVG investe in prevenzione e ricerca per l’ambiente

Il Friuli-Venezia Giulia è un territorio caratterizzato da una straordinaria varietà di paesaggi, dalle Alpi alla costa adriatica, e ciò lo rende particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. L’innalzamento del livello del mare, l’erosione costiera, il rischio idrogeologico e i fenomeni atmosferici estremi stanno diventando sempre più frequenti. Per questo motivo, la Regione ha adottato una strategia di prevenzione e adattamento per garantire la sicurezza del territorio e delle comunità.

L’impegno del Friuli-Venezia Giulia nella prevenzione ambientale

L’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro, intervenuto al meeting “Sfide scientifiche e gestionali per una società resiliente ai rischi ambientali in un clima che cambia”, ha ribadito l’importanza di un’azione concreta e mirata. Il Friuli-Venezia Giulia ha sviluppato un modello avanzato di gestione del rischio che permette di monitorare e prevenire gli effetti del cambiamento climatico attraverso investimenti strategici e innovazione.

Europa e cambiamenti climatici: un’accelerazione necessaria

Anche a livello europeo, la necessità di agire è sempre più evidente. La Commissione UE ha recentemente sottolineato l’urgenza di una gestione proattiva del rischio climatico, indicando come prioritaria l’adozione di misure efficaci per contrastare fenomeni atmosferici sempre più intensi. Scoccimarro ha evidenziato il rischio di subordinare la lotta ai cambiamenti climatici a logiche economiche e geopolitiche, sottolineando che senza un pianeta sano, qualsiasi sviluppo sarà vano.

Ricerca e monitoraggio: il ruolo centrale della scienza

Il Friuli-Venezia Giulia vanta un sistema scientifico d’eccellenza, rappresentato da enti di ricerca come l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale). Grazie a strumenti come il rapporto annuale “Segnali dal Clima”, il territorio è in grado di analizzare i principali trend climatici e predisporre strategie mirate per il futuro. I dati raccolti confermano un incremento delle temperature medie, un mutamento delle precipitazioni e una crescita dei fenomeni meteorologici estremi, rendendo ancora più urgente un approccio sistematico alla prevenzione.

Un percorso condiviso per un futuro sostenibile

A partire dal 10 marzo, prenderà il via un percorso di coinvolgimento degli stakeholder regionali, finalizzato a definire una strategia condivisa di adattamento e mitigazione climatica. Questo piano rientra nel quadro della legge, che mira ad anticipare di cinque anni gli obiettivi del Green Deal europeo.

Scoccimarro ha ribadito che la chiave del successo risiede in un approccio collaborativo, in cui amministratori, scienziati e cittadini lavorano insieme per prevenire anziché ricostruire. Solo con un impegno collettivo e costante sarà possibile garantire la sicurezza del territorio e costruire un futuro realmente sostenibile per il Friuli-Venezia Giulia.

