La terza edizione di Open Dialogues for the Future si apre giovedì 6 marzo alle 10 nella Chiesa di San Francesco a Udine, dando il via a una due giorni di dibattiti di alto livello su economia, geopolitica e innovazione (qui il programma sul sito ufficiale). L’evento, ideato dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e diretto da Federico Rampini, coinvolge personalità di spicco del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale.

Il programma di giovedì 6 marzo

Mattina: apertura istituzionale e primo dibattito

L’evento si aprirà con gli interventi di Giovanni Da Pozzo, presidente della Cciaa Pn-Ud, e del vicepresidente Michelangelo Agrusti, affiancati dai rappresentanti delle istituzioni che sostengono il forum: Regione Friuli-Venezia Giulia, Comune di Udine, Fondazione Friuli, Università di Udine, con il patrocinio di Unioncamere e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra i relatori istituzionali ci saranno Sergio Emidio Bini, assessore alle Attività produttive FVG, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e il presidente di Unioncamere nazionale Andrea Prete.

A seguire, il primo dibattito della giornata vedrà protagonisti esperti di geopolitica e affari internazionali: Sylvie Goulard (SDA Bocconi), Nathalie Tocci (direttrice IAI), Orietta Moscatelli (analista Limes), Arduino Paniccia (presidente ASCE Venezia) e Ana Palacio, ex ministra degli Esteri spagnola.

Pomeriggio: dibattiti economici e focus sul Friuli-Venezia Giulia

Dalle 14.15, presso la sede della Fondazione Friuli in via Gemona, il programma prosegue con l’intervento del presidente di ICE Matteo Zoppas. Il tema della sessione pomeridiana sarà “Europa e Italia di fronte alle sfide della competitività”, con ospiti del calibro di Riccardo Crescenzi (London School of Economics), Brunello Rosa (SDA Bocconi), Marco Martella (ex direttore Banca d’Italia Trieste) e una conversazione tra Rampini ed Enzo Mattioli Ferrari, CEO di Ferrari Family Investments.

Un momento chiave sarà il dibattito sul Friuli-Venezia Giulia nello scenario internazionale, con l’intervento del presidente della Regione Massimiliano Fedriga. La giornata si chiuderà con una tavola rotonda su Italia, Francia e Germania, introdotta dall’ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens (in videocollegamento) e dal viceambasciatore tedesco Benjamin Hanna, con la partecipazione di Paolo Mieli, Gilles Gressani e Wolfgang Munchau.

Il programma di venerdì 7 marzo

Mattina: comprendere gli Stati Uniti

La giornata inizierà alle 10 nella Sala Valduga della Camera di Commercio con un approfondimento sulle strategie internazionali e dinamiche interne della superpotenza americana. Moderato da Filippo Malinverno, il dibattito vedrà un’introduzione di Federico Rampini, seguita da un videointervento esclusivo di David Petraeus, ex direttore della CIA. Tra i relatori ci saranno il politologo Robert D. Kaplan, Benedetta Berti (NATO) e Alessandro Terzulli (SACE). Alle 12, il focus si sposterà sui rapporti economici tra Friuli-Venezia Giulia e Stati Uniti, con interventi di Robert Allegrini (NIAF), Camilla Benedetti (Danieli) e Lydia Alessio-Vernì (Regione FVG).

Pomeriggio: giovani e innovazione

L’evento si concluderà all’Auditorium Sgorlon dell’Università di Udine con il dibattito su “Giovani e innovazione per la competitività delle imprese”. Dopo i saluti del rettore Roberto Pinton, interverranno esperti di tecnologia e impresa: Alec Ross (Bologna Business School), Elena Alberti (Penske Automotive Italy), Angelo Montanari (Università di Udine) e Alessandro Piol (Epistemic AI). A chiudere l’evento saranno Giovanni Da Pozzo e Federico Rampini.

Come seguire l’evento

Le prenotazioni per partecipare in presenza sono disponibili solo per il dibattito finale di venerdì pomeriggio. Tuttavia, tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito ufficiale www.opendialogues.eu e sul canale YouTube della Camera di Commercio Pn-Ud.

I canali ufficiali sui cui si parlerà dell’evento sono:

L’evento, seguito dai media partner Corriere della Sera, Gruppo Nem, Rai FVG e Ansa FVG, sarà raccontato anche sui social con l’hashtag ufficiale #Odff2025.

