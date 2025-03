Il sogno spezzato di Marco: addio al giovane campione di short track

La comunità di Tolmezzo e l’intero mondo dello sci regionale sono sotto shock per la tragica scomparsa di Marco Degli Uomini, giovane promessa dello sport, morto in un incidente sugli sci sul Monte Zoncolan.

Un tragico volo di 70 metri

Marco, 18 anni, si stava allenando sulla pista 2 dello Zoncolan per prepararsi ad essere apripista in una gara di SuperG. Durante la discesa, però, ha perso il controllo degli sci, finendo in un volo di 70 metri e impattando contro le reti di protezione.

I soccorsi sono stati immediati, ma i traumi riportati erano troppo gravi. Ricoverato d’urgenza, Marco è spirato all’alba, lasciando un vuoto incolmabile tra chi lo conosceva e lo amava.

Un talento nello sport e un sorriso indimenticabile

Marco non era solo un bravo sciatore: il suo palmarès sportivo racconta di un ragazzo determinato e pieno di talento. Campione italiano di short track, aveva conquistato la vetta sui 777 e 500 metri, oltre a un prestigioso secondo posto sui 333 metri. Il suo amore per la montagna e per lo sport era evidente a chiunque lo conoscesse.

Ma più delle medaglie, di Marco resterà il suo sorriso contagioso, la sua voglia di vivere e la passione per la neve, che lo aveva accompagnato fin da bambino nelle escursioni con mamma e papà.

Il dolore della famiglia e della comunità

Marco era studente presso l’ISIS Fermo Solari di Tolmezzo e figlio di Cristina Barbarino, medico responsabile dei soccorsi in elicottero, e di Angelo Degli Uomini, originario di Chiusaforte.

Il dolore della famiglia è straziante, ma non sono soli: l’intera comunità di Tolmezzo si stringe attorno a loro. Anche lo Sci Club Monte Dauda, di cui Marco era tesserato, ha espresso il proprio cordoglio per la tragica perdita.

Il cordoglio dell’ISIS Solari: minuti di silenzio per Marco

L’ISIS Fermo Solari di Tolmezzo ha voluto ricordare Marco con un momento di raccoglimento. In una nota ufficiale, la scuola ha annunciato che domani verranno osservati alcuni minuti di silenzio prima dell’inizio delle lezioni.

“La morte di un ragazzo tocca tutta la comunità e nessuno può sentirsi escluso da questa grave perdita.”

Un piccolo gesto per onorare la memoria di un giovane con un futuro brillante, strappato alla vita troppo presto.

Il messaggio di cordoglio del presidente Fedriga

Anche il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso il suo dolore per la tragica scomparsa di Marco Degli Uomini.

“Una tragedia che colpisce tutta la comunità regionale e per la quale esprimo il mio più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e allo Sci Club Monte Dauda: il Friuli Venezia Giulia si stringe nel dolore per la scomparsa di un giovane che amava lo sport e la montagna, strappato troppo presto alla vita.”

Fedriga ha ricordato come il giovane, dopo l’incidente, sia stato trasferito d’urgenza dall’ospedale di Tolmezzo a quello di Udine, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.

Una perdita che lascia il segno

La scomparsa di Marco Degli Uomini è una ferita aperta per Tolmezzo e per tutto il Friuli-Venezia Giulia. Un giovane talentuoso, con sogni e ambizioni, che ha trovato la morte in quella stessa montagna che tanto amava.

Resterà il suo ricordo, il suo esempio di dedizione e la passione che lo ha sempre contraddistinto. Ciao Marco, il tuo sorriso non verrà mai dimenticato.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook