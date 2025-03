Notte di furti a Opicina: ladri in fuga con gioielli e preziosi

Una serata movimentata quella di sabato 15 marzo a Opicina, frazione di Trieste. Due abitazioni, vicine tra loro, sono state prese di mira dai ladri in rapida successione. Se nel primo caso il colpo è fallito, nel secondo episodio i malviventi sono riusciti a portare via gioielli e monili d’oro di una donna di 79 anni.

Primo colpo fallito

I fatti hanno avuto inizio intorno alla tarda serata, quando ignoti hanno tentato di introdursi in un’abitazione al civico 26 di via di Basovizza. L’entrata in azione dei ladri è stata interrotta dall’immediata attivazione dell’allarme di sicurezza, che li ha messi in fuga prima che potessero compiere il furto.

Seconda casa svaligiata

Poco dopo, però, i malviventi si sono spostati di pochi civici, raggiungendo un’altra abitazione, situata al civico 31. Qui, una signora triestina di 79 anni si è trovata faccia a faccia con un uomo coperto da un passamontagna. I ladri hanno rapidamente sottratto diversi gioielli e monili d’oro, dandosi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Stessi autori?

Gli investigatori, al lavoro sulle indagini, ritengono molto probabile che si tratti degli stessi autori per entrambi gli episodi. L’ipotesi è che i ladri abbiano effettuato dei veri e propri appostamenti per scegliere con cura le abitazioni da colpire, sfruttando la rapidità d’azione per evitare catture immediate. Nell’ultimo periodo gli episodi di furti in Carso sembravano essersi arrestati. Non il fine settimana appena passato che, solo grazie all’allarme scattato, non ha registrato due colpi nella stessa serata.

Indagini dei Carabinieri

Le indagini sono ora in mano all’Arma dei carabinieri, che stanno conducendo approfondimenti per identificare gli autori del furto e accertare se siano collegati anche ad altri episodi avvenuti recentemente nella zona. Dopo un periodo di relativa tranquillità sul fronte della sicurezza, questi eventi riaccendono l’allarme nella comunità locale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook