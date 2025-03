Pordenone, niente rincari sulla tassa rifiuti

La tassa rifiuti (Taric) non subirà aumenti quest’anno a Pordenone. Lo ha confermato il sindaco reggente Alberto Parigi, insieme all’assessore al bilancio Elena Ceolin e al presidente di Gea, Gianfranco Marino. Una decisione che rassicura molte famiglie e imprese locali, segnando un cambio di passo importante per la gestione della raccolta dei rifiuti in città.

Chi pagherà meno: negozi, uffici e professionisti

La novità principale riguarda alcune categorie di utenze non domestiche. Negozi, studi professionali, uffici e servizi alla persona come estetisti e parrucchieri, infatti, vedranno diminuire sensibilmente la tariffa rispetto all’anno precedente. Questo significativo taglio tariffario rappresenta una risposta concreta alle esigenze economiche di questi settori, che hanno affrontato anni di costi in continua crescita.

Confermati aiuti per bar, ristoranti e attività alimentari

Oltre alle riduzioni appena citate, il Comune conferma il proprio contributo per le attività commerciali caratterizzate da una produzione particolarmente alta di rifiuti. Si tratta principalmente di bar, birrerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, osterie, pasticcerie e negozi di ortofrutta. Queste categorie continueranno a beneficiare di un sostegno specifico che consente di contenere le spese, nonostante la produzione inevitabilmente più alta di rifiuti.

Il segreto? Ottimizzazione del sistema e analisi dati

Il congelamento generale delle tariffe e la riduzione per alcune categorie sono il frutto di un’attenta ottimizzazione del servizio. Gea ha infatti svolto un’approfondita analisi dei dati relativi ai comportamenti degli utenti e ha rivisto con attenzione i propri processi. Come sottolineato da Marino, questo impegno ha consentito non solo di evitare rincari, ma di applicare ulteriori riduzioni tariffarie, garantendo allo stesso tempo un servizio sempre più efficace e vicino ai cittadini.

Definitiva la raccolta settimanale della plastica

Un’altra importante notizia riguarda la raccolta della plastica, che ora diventa ufficialmente settimanale e definitiva. Inizialmente avviato come progetto sperimentale, il servizio aveva visto una fase transitoria con gestione parzialmente esternalizzata. Ora, invece, la raccolta sarà interamente gestita da Gea, garantendo una maggiore efficienza e un controllo diretto sulla qualità e sui costi del servizio. Questa novità segna un ulteriore passo avanti nella politica ambientale del Comune, mirata a garantire una gestione sempre più sostenibile e attenta alle esigenze dei cittadini.

Collaborazione e sostenibilità al centro della gestione

Il sindaco Parigi e l’assessore Ceolin hanno voluto sottolineare come questo risultato sia stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra Comune e Gea. Entrambi hanno evidenziato la virtuosa gestione del presidente Marino e del suo team, che ha permesso di ottenere un sistema più sostenibile ed efficiente. La gestione dei rifiuti a Pordenone si conferma così attenta alle esigenze della comunità e determinata a mantenere elevati standard di sostenibilità ambientale.

