Preparare l’auto per le condizioni primaverili nelle Alpi: consigli pratici per i proprietari di auto

Le Alpi primaverili possono regalare molte esperienze piacevoli. L’aria cristallina, i prati verdi e le cime innevate catturano lo spirito di ogni viaggiatore. Tuttavia, il tempo primaverile in montagna è piuttosto variabile. In pianura si possono osservare i primi fiori, ma sulle cime c’è ancora neve e la temperatura è molto più bassa. Ad esempio, durante il giorno si può camminare con una giacca leggera a +15°C, ma di notte ci si può aspettare il gelo. Pertanto, prima di partire, è necessario preparare l’auto, controllarne le condizioni e portare con sé tutto il necessario per un viaggio di questo tipo.

Cosa portare con sé quando si viaggia in montagna?

Innanzitutto, assicuratevi di avere sempre con voi abiti caldi in caso di improvviso cambiamento del tempo. Inoltre, portate con voi crema solare e occhiali da sole. In auto, è meglio mettere un caricabatterie per il telefono e un banco per le lastre. Inoltre, mettete nel bagagliaio una pala, una riserva di carburante e una tanica d’acqua. E, naturalmente, portate con voi la quantità necessaria di provviste: snack, acqua potabile, thermos con tè e così via. Inoltre, studiate i percorsi e armatevi di un navigatore e di mappe offline, cercate in anticipo dove si trovano le stazioni di servizio e non dimenticate di scrivere i contatti di emergenza.

Condizioni tecniche del veicolo: cosa controllare prima del viaggio?

La prima cosa a cui prestare attenzione sono i pneumatici. È più logico montare pneumatici per tutte le stagioni. Tuttavia, preparatevi al fatto che il tempo è mutevole e potrebbe essere necessario “cambiare” l’auto e rimettere i pneumatici invernali. Inoltre, in alcune regioni delle Alpi, ogni automobilista dovrebbe avere le catene da neve sui pneumatici fino alla fine della primavera. E, naturalmente, per garantire la migliore trazione è necessario controllare lo stato del battistrada, l’uniformità dell’usura dei pneumatici, la presenza di danni e il livello di pressione dei pneumatici. Quest’ultimo, oltre a questioni di sicurezza, ha un impatto diretto sul consumo di carburante.

Oltre ai pneumatici, vale la pena di controllare anche le condizioni della batteria. Le fluttuazioni di temperatura possono influire negativamente sulle sue condizioni. Per questo motivo è necessario prestarvi particolare attenzione prima del viaggio.

Un altro aspetto molto importante: non siate pigri e recatevi presso un’autofficina per controllare l’impianto frenante, comprese le condizioni del liquido dei freni. In montagna ci sono molte serpentine, discese brusche e ostacoli imprevisti sulla strada. Di conseguenza, l’auto deve obbedire senza problemi. Ecco perché il liquido dei freni deve essere progettato, anche per le temperature minime.

Naturalmente, divulgando questo argomento, non possiamo ignorare la questione del controllo degli ammortizzatori. Il fatto è che svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità dell’auto. Soprattutto se si deve guidare su strade bagnate in primavera. Pertanto, se gli ammortizzatori sono usurati, l’auto si comporta in modo instabile. Lo spazio di frenata può aumentare, il che è particolarmente indesiderabile se si deve guidare su serpentine di montagna.

Vi faccio un esempio tratto dalla mia vita. L’anno scorso sono andato in montagna con la mia famiglia con la mia Audi A3 8P. Prima del viaggio, ero convinto che gli ammortizzatori fossero a posto. Tuttavia, su una delle serpentine (peraltro piuttosto leggere), mi sono accorto di avere una molla dell’ammortizzatore rotta sul lato sinistro. L’auto ha iniziato a muoversi leggermente di traverso. Per questo motivo, ho dovuto rimandare urgentemente tutti i piani e trascinarmi lentamente fino all’autofficina. Per questo motivo, il controllo condizioni ammortizzatori Audi A3 8P prima di un viaggio di questo tipo è una necessità. In realtà, come per qualsiasi altra auto.

Inoltre, in base alle statistiche regionali dell’ISTAT, vediamo che le regioni montane hanno un livello di incidenti stradali più elevato rispetto alle regioni pianeggianti. L’ISTAT afferma che la ragione di questa situazione è principalmente il fattore umano (disattenzione, violazione delle regole del traffico e così via). Inoltre, viene sottolineato che un altro problema importante è la complessità delle strade di montagna. Nella stagione fredda, aumentano gli incidenti legati alla perdita di controllo del veicolo. Per questo motivo è necessario proteggersi già prima di partire: controllare le condizioni tecniche dell’auto, rifornirsi di tutto l’equipaggiamento necessario per la strada e solo allora mettersi in viaggio.

Ammortizzatori: quando e perché sostituirli per una guida sicura

