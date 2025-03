Sicurezza sul lavoro: Fedriga e Inail rafforzano la sinergia

Un confronto costruttivo per potenziare le misure di sicurezza e tutelare i lavoratori in Friuli-Venezia Giulia. È quanto avvenuto oggi a Trieste, dove il governatore Massimiliano Fedriga ha incontrato il direttore generale dell’Inail, Marcello Fiori. Al tavolo di discussione era presente anche l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen. L’obiettivo? Consolidare la collaborazione tra Regione e Inail per migliorare le condizioni di sicurezza e il reinserimento lavorativo delle persone colpite da infortuni.

Nuove strategie per la prevenzione

Durante l’incontro, si è discusso dell’importanza di rafforzare le politiche di prevenzione in ambito lavorativo. L’uso delle nuove tecnologie potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel ridurre gli incidenti, attraverso strumenti innovativi per la formazione e il monitoraggio dei rischi. Fedriga ha sottolineato che, nonostante i progressi, molto resta da fare per garantire un ambiente lavorativo più sicuro e tutelato.

Supporto ai lavoratori in difficoltà

Un altro punto chiave dell’incontro è stato il sostegno ai lavoratori con disabilità o vittime di infortuni sul lavoro. Regione e Inail hanno ribadito l’importanza di un percorso di reinserimento lavorativo efficace, che integri misure sanitarie e professionali per facilitare il ritorno all’occupazione. Il Friuli-Venezia Giulia punta a rafforzare i progetti di integrazione con il Sistema sanitario, offrendo ai lavoratori maggiore tutela e opportunità di ripresa.

Investimenti e finanziamenti per il 2025

I numeri parlano chiaro: nel 2024 la Regione ha già erogato 15 milioni di euro in sussidi per i titolari di pensioni minime e 7,5 milioni in incentivi per le assunzioni. Ma il futuro promette ancora più investimenti: nel 2025, Inail destinerà oltre 180 milioni di euro per l’edilizia sanitaria e residenziale in Friuli-Venezia Giulia, oltre a 12,5 milioni per progetti di prevenzione nelle imprese. Un segnale forte per migliorare la qualità della vita lavorativa nel territorio.

Incidenti sul lavoro in calo: segnali positivi

Durante l’incontro, è emerso un dato incoraggiante: nel 2024 il numero di incidenti e morti sul lavoro è diminuito rispetto al 2023. Un risultato che testimonia l’efficacia delle politiche messe in campo, ma che non deve far abbassare la guardia. “Continueremo a collaborare con Inail per sviluppare nuove misure di prevenzione e sicurezza” – ha dichiarato Fedriga – “sia a livello regionale che nazionale”.

