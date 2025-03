Sella Nevea e la magia della neve, impianti aperti per sciare anche a Pasqua

In Friuli-Venezia Giulia, la stagione sciistica continua a regalare sorprese. Grazie all’impegno dei tecnici di PromoTurismoFVG, gli appassionati di sport invernali potranno sciare anche durante il weekend di Pasqua e di Pasquetta, dal 19 al 21 aprile, nel polo di Sella Nevea.

Chiusura anticipata negli altri poli

Nonostante il prolungamento a Sella Nevea, negli altri cinque poli regionali la chiusura degli impianti è confermata per domenica 30 marzo, come sottolineato dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini. A fare eccezione, appunto, è Sella Nevea, dove gli impianti rimarranno aperti fino a domenica 13 aprile e poi riapriranno nuovamente per il lungo fine settimana pasquale.

Le condizioni perfette per sciare

Neve abbondante e temperature rigide hanno creato l’opportunità di prolungare la stagione, offrendo una nuova occasione agli sciatori di godere delle piste ancora in ottime condizioni. Secondo Bini, questo risultato premia il grande lavoro dei tecnici che, anche in questa stagione, hanno consolidato la qualità delle piste e dei servizi offerti. I numeri confermano il successo: con dati aggiornati al 21 marzo, a Sella Nevea si sono registrati 51.215 primi ingressi e 480.120 passaggi sugli impianti, in crescita rispettivamente del 7,7% e del 9,1% rispetto alla stagione 2023/24.

Skipass e tariffe agevolate

Le tariffe in vigore dal 17 marzo resteranno valide anche per il weekend di Pasqua e Pasquetta. Il giornaliero costerà 31 euro (intero) e 27,50 euro per gli over 65. Confermato inoltre lo skipass agevolato di 10 euro per gli under 19. Anche le formule a ore offrono un risparmio significativo: 22 euro per 3 ore, 25 euro per 4 ore e 27,50 euro per 5 ore sulle piste.

