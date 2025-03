Credit Reputation Awards: il Friuli-Venezia Giulia fa incetta di premi

Il Friuli-Venezia Giulia è stato protagonista indiscusso dei Credit Reputation Awards 2025, l’evento che celebra le aziende italiane più affidabili e puntuali nei rapporti con il sistema bancario. A Milano, durante la quarta edizione del prestigioso riconoscimento organizzato da MF CentraleRisk, sono state oltre centotrenta le aziende premiate, tra cui ben sette imprese friulane che si sono distinte per eccellenza finanziaria e trasparenza.

Aziende friulane simbolo di eccellenza

Tra le realtà premiate spicca la COSME GROUP SRL di Santa Maria la Longa, azienda leader nel settore della pre-lavorazione e taglio delle lamiere, riconfermata anche quest’anno. Accanto a questa realtà ormai consolidata, si sono aggiunte cinque aziende che rappresentano nuovi ingressi di prestigio.

AURIL & GOND S.r.L. di Rivignano Teor, specializzata nell’automazione elettrica industriale e distribuzione elettrica, si è distinta per la sua capacità di lavorare con importanti aziende a livello nazionale ed europeo.

Un’altra azienda premiata è la storica Calligaris Spa di Manzano, che dal 1923 porta il Made in Italy nel mondo, distribuendo mobili in oltre cento Paesi con una collezione di oltre ottocento modelli.

Innovazione e sostenibilità economica

Tra le aziende friulane protagoniste emerge anche I.CO.P. S.P.A. Società Benefit di Basiliano, realtà leader in Italia e tra i principali player europei nel microtunnelling, impegnata in progetti ecocompatibili come lo sviluppo sostenibile del porto di Trieste.

Insieme a essa, la PMP Pro-Mec Spa di Coseano, punto di riferimento internazionale nella progettazione e produzione di sistemi di trasmissione meccanica, ha saputo distinguersi grazie a forti investimenti nella ricerca e nello sviluppo, affermandosi come leader del settore.

Settori diversi, stesso obiettivo: affidabilità

Anche il settore automobilistico friulano è stato premiato grazie a PORTOMOTORI SPA di Pordenone, concessionaria ufficiale e centro assistenza che da sessant’anni rappresenta un riferimento per soluzioni di mobilità personalizzate, gestendo ben sei brand automobilistici.

Infine, l’impresa SPIGA S.R.L. di Tolmezzo si è distinta per l’ampiezza dei servizi offerti in campo edile e infrastrutturale, dalle costruzioni generali alle opere di demolizione e produzione di conglomerati bituminosi, dimostrando grande versatilità operativa.

Puntualità bancaria come leva di crescita

“È stato un onore premiare le sette aziende friulane,” ha dichiarato Massimiliano Bosaro, fondatore e AD di MF CentraleRisk, sottolineando l’importanza dei dati della Centrale Rischi nel valutare l’affidabilità delle imprese. “Questi premi sono assegnati tramite un algoritmo scientifico che valuta con estrema oggettività la puntualità delle aziende nei rapporti bancari. Anno dopo anno cresce la consapevolezza sull’importanza di mantenere elevati standard finanziari”.

I Credit Reputation Awards dimostrano come la puntualità bancaria sia diventata un indicatore fondamentale per misurare la salute finanziaria delle imprese, soprattutto in un contesto economico sempre più competitivo.

