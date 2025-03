Dalla Regione 250mila euro per l’estate dei bambini e dei ragazzi

La Regione Friuli-Venezia Giulia rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie con l’avvio del nuovo bando per la realizzazione dei centri estivi, destinati a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni. L’obiettivo è offrire opportunità di socialità ai minori e garantire alle famiglie un concreto supporto nella conciliazione tra casa e lavoro.

Tempistiche e beneficiari

Le domande potranno essere presentate da tutti gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore con sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia. Il periodo per l’invio delle richieste va dal 25 marzo al 24 aprile, esclusivamente online tramite un front end dedicato disponibile sul sito della Regione.

Contributi e servizi previsti

L’importo del contributo regionale va da 1.000 a 24.000 euro per ciascuna settimana di attività, a patto che i gruppi siano formati da almeno dieci bambini/ragazzi. A carico degli enti è previsto un cofinanziamento di almeno il 10%. Inoltre, il contributo massimo può essere integrato con una maggiorazione fino a 20.000 euro nel caso di presenza di minori con disabilità certificata, per i quali sia previsto un tutor dedicato.

Durata e organizzazione

I centri estivi che richiedono il sostegno devono garantire almeno quattro settimane di attività, svolte per almeno cinque giorni a settimana. L’assessore regionale all’Istruzione e famiglia, Alessia Rosolen, ha sottolineato che questo intervento si inserisce in un insieme di misure volte a potenziare le opportunità di crescita e formazione degli studenti, in sinergia con il progetto Attivascuola e con iniziative dedicate alle Aree interne della regione.

Obiettivi e finalità

Questi centri estivi mirano a proporre momenti formativi ed educativi di qualità, offrendo ai minori un ambiente sicuro e stimolante in cui imparare e socializzare. Contestualmente, le famiglie ricevono un sostegno concreto nella gestione del tempo, grazie alla possibilità di affidare i figli a operatori specializzati in attività ludico-ricreative.

