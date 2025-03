Defibrillatori a portata di App, il piano regionale per salvare vite

La nuova App “Dae Fvg” rappresenta un passo avanti significativo per la sicurezza e la prevenzione in Friuli-Venezia Giulia. Grazie a questo strumento, chiunque potrà individuare in modo rapido e preciso il defibrillatore più vicino, guadagnando tempo prezioso in caso di emergenze cardiache.

L’importanza della rapidità di intervento e della formazione

Come sottolineato dall’assessore alla Salute e alla Protezione civile Riccardo Riccardi, la tempistica è fondamentale: arrivare in pochi minuti con un Defibrillatore automatico esterno (Dae) può fare la differenza tra la vita e la morte. Questa App, infatti, riduce notevolmente i tempi di intervento, rendendo più veloci le operazioni di salvataggio e aumentando le probabilità di sopravvivenza.

Secondo Riccardi, la tecnologia è un’alleata preziosa, ma richiede anche un’adeguata formazione. Sapere come usare un Dae in situazioni di emergenza è essenziale: basta poco per apprendere le manovre essenziali, ma è importante acquisire dimestichezza per intervenire con sicurezza e competenza.

La responsabilità collettiva

Non è solo il personale sanitario a doversi occupare di un’emergenza: la responsabilità è di tutta la comunità. Ogni cittadino, grazie all’App, può localizzare il defibrillatore più vicino e trasportarlo fino al luogo in cui una persona si trova in difficoltà, mettendolo in uso per aumentare le chance di salvataggio.

Funzionalità dell’App e dove scaricarla

Allerta volontari : chi offre la propria disponibilità può ricevere una notifica su possibili emergenze nel raggio di 5 km dalla propria posizione o da luoghi memorizzati (abitazione, lavoro);

Segnalazione defibrillatori : gli utenti possono suggerire nuovi Dae non ancora censiti o correggere dati errati su dispositivi già mappati;

Geolocalizzazione e contatto con la Sores: in caso di emergenza, l’utente viene localizzato e contattato dalla centrale operativa per essere guidato verso il Dae più vicino.

La App Dae Fvg è disponibile sul sito dell’Azienda regionale di coordinamento per la Salute (Arcs) all’indirizzo https://arcs.sanita.fvg.it/it/. Un download semplice e immediato che può davvero aiutare a salvare delle vite.

L’importanza della mappatura

Ad oggi risultano censiti oltre 2.100 dispositivi in Friuli-Venezia Giulia, ma il processo di mappatura è in continua evoluzione. Alcuni Dae potrebbero non essere più disponibili o non correttamente segnalati. Ecco perché la collaborazione di tutti è fondamentale per mantenere la rete di emergenza sempre aggiornata.

L’assessore Riccardi sottolinea la necessità di investire sulla formazione, anche partendo dalla scuola, per garantire ai giovani una consapevolezza sanitaria di base. Conoscere le tecniche di primo soccorso e sapere come comportarsi in caso di arresto cardiaco contribuisce a creare una comunità più sicura e solidale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook