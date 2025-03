Muggia centri estivi 2025, come iscriversi e novità spazi esterni

Dal 24 marzo al 14 aprile le famiglie potranno iscrivere i propri figli ai centri estivi organizzati dal Comune di Muggia. La principale novità per l’edizione 2025 riguarda i bambini che hanno frequentato la scuola primaria: quest’anno il centro estivo si terrà alla scuola Loreti, struttura scelta per la presenza di ampi e funzionali spazi verdi, perfetti per le attività all’aperto tipiche della stagione estiva.

La decisione è legata a importanti lavori di manutenzione in corso presso la scuola Giardino dei Mestieri, come evidenziato dall’assessore comunale Gianna Birnberg. Questa soluzione temporanea garantirà non solo la continuità del servizio, ma anche un notevole miglioramento qualitativo grazie al vicino parco, recentemente riqualificato e pronto ad accogliere attività ludiche e sportive.

Servizi e turni per infanzia e primaria

Per quanto riguarda i bambini della scuola dell’infanzia, il centro estivo sarà articolato su due turni bisettimanali, dal 30 giugno all’11 luglio e dal 14 al 25 luglio, presso la scuola “Mavrica” e il nido comunale “D. Iacchia”.

I bambini della primaria, invece, potranno partecipare sempre a due turni bisettimanali con servizio fino alle 16.30, nelle stesse date, presso la scuola Loreti. Questa soluzione consente una perfetta integrazione tra attività didattiche e ludiche grazie agli spazi interni ed esterni disponibili.

Un’estate ricca di proposte alla De Amicis

Oltre al servizio principale, il Comune propone anche il centro ricreativo estivo diurno con conclusione alle 13.30, presso la scuola primaria “E. De Amicis”. Questo servizio è articolato su turni settimanali: dal 16 al 20 giugno, dal 23 al 27 giugno (con esclusione del 26 giugno, festività del patrono), dal 28 luglio al 1° agosto, dal 4 all’8 agosto, dal 25 al 29 agosto e infine dal 1° al 5 settembre. Ogni turno può ospitare fino a 60 bambini.

Come iscriversi: SPID e CIE obbligatori

Le iscrizioni ai centri estivi potranno essere effettuate esclusivamente online, tramite la piattaforma presente sul sito ufficiale del Comune di Muggia (www.comunedimuggia.ts.it). Per accedere al servizio è necessario disporre dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o della Carta d’Identità Elettronica (CIE) del genitore.

Nel caso in cui il numero di richieste dovesse superare la capienza massima prevista, verranno stilate apposite graduatorie secondo i criteri già stabiliti dal “Regolamento dei servizi estivi comunali”.

Estate in sicurezza e divertimento

Il Comune di Muggia, con questi centri estivi, punta a garantire sicurezza, qualità e divertimento a tutti i partecipanti. La scelta di nuovi spazi come quelli della scuola Loreti e del parco adiacente testimoniano l’impegno a creare un’offerta sempre più adeguata alle esigenze delle famiglie, confermando l’attenzione particolare riservata al benessere dei bambini.

