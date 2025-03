Tecnologia e sostenibilità protagoniste alla vetreria O-I Italy

Si è svolta con successo il pomeriggio del 20 marzo la visita tecnica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone alla vetreria O-I Italy di Villotta di Chions, patrocinata da GEA. Un incontro significativo per esplorare concretamente come le imprese locali possano diventare esempi di sostenibilità e innovazione tecnologica nel territorio friulano.

Innovazione e sostenibilità al centro della produzione del vetro

Durante la visita, i professionisti hanno potuto approfondire le pratiche sostenibili adottate dalla O-I Italy, considerata una realtà di eccellenza nell’industria del vetro. Tra le tecnologie più apprezzate figurano il riciclo del rottame, il recupero del calore e soprattutto il forno di ultima generazione Oxy-fuel, che migliora l’efficienza produttiva attraverso l’uso dell’ossigeno e il preriscaldamento del vetro riciclato. Queste soluzioni consentono di ridurre significativamente l’impatto ambientale, dimostrando come industria e ambiente possano convivere virtuosamente.

Collaborazione tra imprese e professionisti: l’importanza della rete locale

Riccardo Conti, Direttore dello stabilimento O-I Italy di Villotta di Chions, ha sottolineato con orgoglio che “tecnologia e sostenibilità possano coesistere, contribuendo alla costruzione di un futuro più responsabile per il settore e la comunità locale”. La visita tecnica, facilitata da GEA, è un esempio efficace di collaborazione sinergica tra aziende e professionisti per sensibilizzare il territorio e promuovere l’economia circolare.

GEA: fare rete per la formazione ambientale

Secondo Gianfranco Marino, Presidente di GEA, la sinergia con realtà industriali innovative è fondamentale per sviluppare percorsi formativi e informativi rivolti ai professionisti. “GEA si è assunta il compito di fare rete – ha spiegato Marino – consentendo agli ingegneri di effettuare approfondimenti tecnici, contribuendo così ad un approccio integrato e consapevole verso le soluzioni sostenibili”.

Gli ingegneri protagonisti della svolta sostenibile

Per Vittorio Bozzetto, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Pordenone, la sostenibilità è diventata un tema imprescindibile anche nei contesti lavorativi tecnici: “È essenziale conciliare le competenze tecniche con la tutela delle risorse ambientali. Crediamo che iniziative come questa stimolino un nuovo approccio, dove gli ingegneri possano essere attori principali nel processo di innovazione e sostenibilità, promuovendo soluzioni sempre più responsabili ed efficienti”.

La visita ha confermato, dunque, la necessità di continuare a investire in formazione tecnica mirata all’ambiente, sensibilizzando i professionisti e valorizzando le eccellenze produttive locali, come appunto la vetreria O-I Italy di Villotta di Chions, che continua a rappresentare un punto di riferimento per il territorio friulano.

