Expo Osaka 2025, Friuli-Venezia Giulia promuove turismo e artigianato

Il Friuli-Venezia Giulia si prepara a partecipare alla prossima esposizione universale di Osaka, prevista dal 27 aprile al 3 maggio, puntando a consolidare la propria presenza in Asia. “Friuli-Venezia Giulia – L’Italia che non hai (ancora) visto”, questo il titolo scelto per rappresentare il territorio regionale nel Padiglione Italia.

Una vetrina internazionale per la cultura e le tradizioni regionali

Durante la conferenza stampa tenutasi a Trieste, il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato che l’Expo rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare cultura, eccellenze e tradizioni locali di fronte a un pubblico internazionale, soprattutto giapponese, ancora poco familiare con questa regione italiana.

La presenza del Friuli-Venezia Giulia coinciderà con la Golden Week, un’importante festività giapponese che attira milioni di visitatori. Fedriga ha ribadito l’intenzione di raggiungere un pubblico generalista durante questo periodo, riservando alle imprese incontri dedicati prima e dopo la settimana ufficiale.

Imprese regionali in primo piano tra innovazione e nuove rotte commerciali

Oltre alla promozione culturale, l’Expo di Osaka rappresenta un’importante occasione economica. Fedriga ha evidenziato il potenziale delle nuove rotte commerciali con il Far East, strategiche per lo sviluppo logistico regionale. Grazie al progetto “Innovation Gateway Trieste-Osaka”, realizzato in collaborazione con Unido, sei aziende locali (tra cui Acetaia Midolini e Molo 17) avranno incontri B2B a Tokyo e presenteranno le loro attività direttamente all’Expo.

Artigianato e arte regionale protagonisti

Nel Padiglione Italia saranno ricreate sei botteghe artigianali, che mostreranno al pubblico internazionale le eccellenze regionali: dal Museo carnico delle arti popolari Gortani di Tolmezzo allo Scriptorium Foroiuliense di San Daniele, fino alla rinomata Scuola mosaicisti di Spilimbergo e alla storica Scuola dei merletti di Gorizia.

Un evento speciale sarà dedicato al famoso teatro di marionette “I Piccoli di Podrecca”, che metterà in scena lo spettacolo “Podrecca in Japan: music and puppets for Expo 2025” in collaborazione con la FVG Orchestra.

Un fumetto per raccontare Friuli-Venezia Giulia e Giappone

La Regione ha inoltre annunciato la pubblicazione di un fumetto trilingue (italiano, inglese e giapponese) con una tiratura di 30mila copie. Ambientato tra luoghi simbolo del Friuli-Venezia Giulia, il racconto vedrà alcuni personaggi del folklore giapponese immergersi nella cultura e nelle tradizioni enogastronomiche regionali.

Reperti archeologici e innovazione tecnologica

Nel percorso espositivo saranno esposti tre importanti reperti originali provenienti dal patrimonio Unesco di Aquileia, come la lastra marmorea del I secolo a.C., una stele funeraria del II secolo d.C., e un rilievo del IV secolo d.C. con i santi Pietro e Paolo. Un’area espositiva di 110 metri quadrati sarà inoltre animata da una videoinstallazione immersiva.

Il governatore Fedriga, affiancato dal vicegovernatore Mario Anzil, ha concluso ringraziando le numerose realtà locali impegnate nella preparazione di questo evento, sottolineando che l’Expo sarà anche un’opportunità per favorire collaborazioni strategiche durature con il Giappone, sostenendo ulteriormente il Made in Italy.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook