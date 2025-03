Spirale azzurra nel cielo del Nord Italia: svelato il mistero

Grande stupore ieri sera, lunedì 24 marzo, nei cieli del Nord Italia, quando è apparsa improvvisamente una spettacolare spirale azzurra, simile a una piccola galassia luminosa. In pochi minuti, centinaia di persone hanno immortalato il fenomeno con foto e video, che sono immediatamente diventati virali sui social network, alimentando curiosità e interrogativi sulla sua origine.

Svelato il mistero: un razzo Falcon 9

Il mistero dietro il suggestivo spettacolo luminoso è stato chiarito rapidamente dagli esperti. Nessun fenomeno soprannaturale o extraterrestre, bensì il risultato del secondo stadio del razzo Falcon 9 di SpaceX, lanciato alcune ore prima, precisamente alle 18:48, dalla base spaziale di Cape Canaveral, in Florida. La missione aveva lo scopo di portare in orbita un satellite militare, e proprio durante il suo rientro controllato nell’atmosfera terrestre si è verificato questo evento spettacolare.

Un fenomeno ottico spettacolare

La spirale luminosa si è formata grazie a condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli: il carburante fuoriuscito dal razzo, rapidamente congelatosi al contatto con l’atmosfera, è stato illuminato dalla luce solare, creando così il suggestivo effetto visivo a spirale. Non è la prima volta che accade un fenomeno simile: in passato, eventi analoghi si sono verificati in diverse parti del mondo, suscitando sempre grande attenzione mediatica.

Il Friuli-Venezia Giulia tra i protagonisti

Uno dei territori più coinvolti da questo straordinario avvistamento è stato il Friuli-Venezia Giulia, in particolare la provincia di Udine. Numerosi cittadini friulani hanno assistito allo spettacolo e condiviso sui social foto e video dell’evento, contribuendo rapidamente alla diffusione virale del fenomeno e arricchendo le testimonianze sul territorio.

Nessun pericolo per la popolazione

Nonostante l’iniziale sorpresa e una certa apprensione, gli esperti hanno immediatamente rassicurato la popolazione: il fenomeno non costituisce alcun pericolo. La spirale azzurra osservata nei cieli è semplicemente un suggestivo ma innocuo effetto ottico, legato a un evento spaziale pienamente sotto controllo e privo di qualsiasi rischio ambientale o per la salute pubblica.

