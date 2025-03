Azzano Decimo: al via il cantiere sul ponte della regionale 60

Da lunedì 31 marzo il Comune di Azzano Decimo sarà interessato da significative modifiche alla viabilità a causa dei lavori per il rifacimento del ponte situato lungo la Strada regionale 60, nella località conosciuta come ‘Cinque Strade’. Ad annunciare l’apertura del cantiere è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, dopo un confronto avvenuto con le istituzioni locali e con i responsabili dell’Ente di decentramento regionale di Pordenone.

Cantiere e interventi previsti

Il progetto, che comporta un investimento complessivo di circa 600 mila euro, è parte del più ampio Piano ponti promosso da Edr Pordenone. L’obiettivo principale degli interventi è garantire la sicurezza della rete viaria regionale, sostituendo o riqualificando ponti e viadotti strategici che attualmente presentano criticità strutturali. Secondo quanto dichiarato dall’assessore Amirante, “si tratta di lavori indispensabili per assicurare una mobilità più sicura e fluida per tutti gli utenti della strada”.

Le modifiche alla viabilità

A causa della durata del cantiere, prevista in circa due mesi, sarà necessario chiudere completamente al traffico un tratto della Strada regionale 60, che collega la zona di ‘Cinque Strade’ alla frazione di Cimpello nel Comune di Fiume Veneto. Durante questo periodo saranno messe in atto specifiche deviazioni del traffico, pensate per limitare al massimo i disagi, specialmente per i mezzi pesanti.

Deviazioni per traffico pesante

Per quanto riguarda il traffico pesante proveniente da Pordenone, sarà consentito l’accesso diretto alla Strada regionale 251, da cui poi si potrà raggiungere la viabilità che porta al raccordo autostradale di Azzano Decimo con la A28. Chi invece proviene dalla zona industriale di Cimpello in direzione di Azzano Decimo potrà transitare esclusivamente in un senso unico appositamente predisposto.

Indicazioni per il traffico leggero

Per il traffico leggero, invece, le deviazioni principali coinvolgeranno la Strada regionale 251 e la strada provinciale Sp14 Cimpello-Azzano Decimo. L’obiettivo è evitare congestioni e mantenere fluidità nella circolazione ordinaria, nonostante la temporanea chiusura della regionale 60.

Informazioni e raccomandazioni

Le istituzioni locali e regionali invitano gli automobilisti alla prudenza e a prestare massima attenzione alla nuova segnaletica temporanea installata lungo le deviazioni. Ulteriori aggiornamenti sulla viabilità e sullo stato dei lavori saranno comunicati tempestivamente dal Comune di Azzano Decimo e da Edr Pordenone attraverso i propri canali ufficiali.

