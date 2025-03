Formazione Polizia locale FVG: guida sicura a Mariano del Friuli

Mariano del Friuli si conferma punto di riferimento per la formazione avanzata della Polizia locale del Friuli-Venezia Giulia. In questi giorni, il circuito sportivo del comune isontino ha ospitato una sessione di guida sicura, parte del programma della Scuola di Formazione regionale, dedicata agli agenti operativi sul territorio.

Un addestramento pensato per la realtà quotidiana

“Abbiamo voluto offrire agli agenti della nostra Regione l’opportunità di imparare a guidare in situazioni critiche, anche ad alta velocità”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, presente alla giornata formativa. Le situazioni di emergenza, come inseguimenti o interventi urgenti, richiedono non solo prontezza mentale ma anche padronanza assoluta del veicolo.

Sicurezza per gli agenti, ma anche per la comunità

La Regione ha inserito l’attività nel piano formativo ufficiale, puntando su un aggiornamento tecnico che protegga sia gli operatori che i cittadini. “Durante un inseguimento – ha spiegato Roberti – è fondamentale agire con la massima preparazione per evitare incidenti in contesti urbani spesso impreparati a queste dinamiche”.

Una struttura d’eccellenza al servizio della Polizia locale

Il circuito di Mariano del Friuli è certificato per la guida sportiva e il drifting e offre condizioni ideali per simulare scenari critici: curve tecniche, asfalto bagnabile automaticamente e spazi sicuri. Tutto ciò consente agli agenti di confrontarsi con situazioni reali, ma in un ambiente controllato.

Un’esperienza apprezzata dagli stessi agenti

I numeri confermano il successo dell’iniziativa: la quasi totalità dei partecipanti ottiene il brevetto rilasciato al termine del corso, segno di un percorso ben strutturato ed efficace. Gli stessi agenti hanno manifestato grande soddisfazione, tornando al proprio comando con nuove competenze e una maggiore consapevolezza operativa.

Un investimento sulla sicurezza, a 360 gradi

Roberti ha voluto rimarcare l’importanza dell’iniziativa come esempio concreto di prevenzione e tutela, sia per chi ogni giorno indossa la divisa, sia per la comunità che questi agenti proteggono. “Tutto questo, ovviamente, con l’obiettivo prioritario della sicurezza, sia degli operatori sia dei cittadini”.

