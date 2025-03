Neve record a Sella Nevea: alta l’attenzione sulla sicurezza

Il Friuli-Venezia Giulia vive giornate di intensa nevicata, con Sella Nevea che si conferma la località più innevata della regione. La Stazione Forestale di Pontebba, nella giornata di lunedì 24 marzo, ha rilevato uno spessore del manto nevoso pari a 306 centimetri nei pressi del Rifugio Gilberti. Questo valore è ben lontano dal record storico assoluto del 2014 (650 cm), ma è comunque un dato importante, decisamente superiore al minimo storico di soli 60 centimetri del 1993.

Il monitoraggio continuo della neve

Il Corpo Forestale Regionale (CFR) svolge un ruolo cruciale nella tutela della sicurezza montana, con controlli settimanali attraverso le sue 20 stazioni forestali distribuite tra Udine, Tolmezzo e Pordenone. I rilievi effettuati sono fondamentali per raccogliere dati climatici e sulla neve, consentendo una efficace previsione degli eventi meteorologici estremi e dei fenomeni valanghivi. La precisione di questi dati aiuta la Protezione Civile Regionale nella redazione puntuale dei bollettini valanghe e permette una più accurata valutazione delle risorse idriche disponibili durante l’estate.

Tecniche avanzate di analisi

Durante le operazioni di monitoraggio, il CFR esegue rilievi dettagliati sull’altezza del manto nevoso, sulla stratigrafia della neve per individuare eventuali strati deboli che potrebbero causare valanghe, e misura la temperatura della neve. Inoltre, vengono raccolti dati meteorologici relativi a temperatura dell’aria, direzione e intensità del vento, e precipitazioni. Queste informazioni sono vitali anche nelle operazioni di ricerca di eventuali persone disperse in montagna.

L’importanza della prevenzione

Con l’arrivo della primavera e la riapertura degli impianti sciistici prevista fino al 13 aprile (e poi ancora dal 19 al 21 aprile), si prevede un aumento considerevole delle escursioni da parte di residenti e turisti. Il Corpo Forestale Regionale coglie l’occasione per ricordare l’importanza di consultare sempre il bollettino valanghe prima di partire per qualsiasi attività sulla neve.

Consigli per la sicurezza

La prevenzione è fondamentale per godersi la montagna in sicurezza. Il CFR raccomanda ai frequentatori della montagna di dotarsi sempre dell’attrezzatura di sicurezza indispensabile, come l’Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), una pala e una sonda. Questi strumenti, se usati correttamente, aumentano significativamente le possibilità di sopravvivenza in caso di incidenti legati alle valanghe.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook