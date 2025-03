Fedriga saluta il questore Ostuni che si appresta al passaggio del testimone

La sicurezza in Friuli-Venezia Giulia si conferma un elemento chiave per il benessere della comunità grazie a un rapporto di collaborazione straordinario tra la Regione e la Polizia di Stato. A sottolinearlo è stato il governatore Massimiliano Fedriga, nel salutare il questore Pietro Ostuni, che si appresta a concludere il proprio mandato a Trieste lunedì 31 marzo.

Un clima di sinergia e fiducia

Durante l’incontro, ospitato presso il Palazzo della Regione e al quale ha partecipato anche l’assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, è emerso come la guida del questore Ostuni abbia favorito un lavoro di squadra eccellente. La sua figura è stata definita un “eccezionale garante della grande alleanza tra istituzioni e Polizia di Stato”, permettendo di raggiungere risultati assolutamente positivi sull’intero territorio.

L’impegno quotidiano in favore della legalità

Il governatore Fedriga ha ribadito con forza quanto la Regione sostenga da sempre la preziosa attività delle Forze dell’ordine. Tali sforzi sono fondamentali per affermare la cultura della legalità e garantire una sicurezza effettiva ai cittadini. L’operato delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, coordinati dal questore Ostuni, ha infatti contribuito in modo significativo a rafforzare il controllo del territorio e il contrasto alla criminalità.

Risultati tangibili per la comunità

Secondo Fedriga, questa solida intesa tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Polizia di Stato non solo ha permesso di incrementare le attività di prevenzione e repressione, ma ha anche rafforzato il rapporto di fiducia tra cittadini e Forze dell’ordine. Tale fiducia è un elemento cruciale per mantenere alta l’attenzione sul fronte della sicurezza e della tutela del bene comune.

Una collaborazione che guarda al futuro

La conclusione del mandato del questore Ostuni rappresenta il passaggio di testimone a un nuovo assetto, che dovrà continuare a valorizzare la collaborazione tra istituzioni e Forze dell’ordine come pietra miliare per garantire una comunità sicura e coesa. L’augurio, condiviso dalle parti, è di proseguire lungo questa via virtuosa, mantenendo aperto e costruttivo il dialogo con i cittadini.

