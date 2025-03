Mais, coltura d’oro per il Fvg: i numeri e le strategie per il futuro

Con oltre 33.700 ettari coltivati e una produzione che nel 2024 ha superato le 192.200 tonnellate, il mais si conferma una delle colture più redditizie del Friuli-Venezia Giulia. Un dato che non solo sottolinea il valore economico della granella, ma anche il potenziale di sviluppo legato a pratiche innovative e sostenibili.

Appuntamento a Basiliano per fare il punto

Per fare il punto sui risultati dell’ultima campagna e prepararsi al meglio alla prossima stagione di semina, Confagricoltura Fvg e Agrisoluzioni srl, con la collaborazione del Collegio Nazionale dei periti agrari, organizzano un incontro tecnico dal titolo:

“Mais, una coltura da reddito. Risultati e proposte per la nuova campagna di semina”, in programma mercoledì 26 marzo alle ore 15:00 presso il Consorzio Agrario di Basiliano (via Magrini 2).

Focus sui dati e sulle tecniche agronomiche

Durante l’incontro verranno presentati i dati della campagna 2024, con approfondimenti su confronto varietale, diserbo, fertirrigazione, micotossine e fitofagi. Un’occasione concreta per analizzare gli aspetti tecnici che influenzano resa e qualità del raccolto, con un occhio alle problematiche ambientali e climatiche emergenti.

Innovazione e sostenibilità: le nuove frontiere

Al centro dell’evento ci sarà anche lo scambio di conoscenze e tecnologie innovative. Tra gli interventi più attesi:

Maurizio Martinuzzi (Ersa) illustrerà i risultati delle prove mais 2024 condotte in regione.

illustrerà i condotte in regione. Raffaella Petris (Ersa) parlerà dell’importanza della biodiversità microbica nella sostenibilità agricola, presentando i risultati del progetto Cedric .

parlerà dell’importanza della nella sostenibilità agricola, presentando i risultati del . Massimo Andreotti (Cifo) affronterà il tema dei biostimolanti per affrontare condizioni climatiche avverse.

affronterà il tema dei per affrontare condizioni climatiche avverse. Andrea Cazzaniga (Netafim) presenterà le più recenti soluzioni per l’irrigazione di precisione.

Una risorsa strategica per gli agricoltori friulani

L’evento rappresenta una preziosa opportunità per gli imprenditori agricoli del Fvg, che potranno aggiornarsi sulle migliori tecniche colturali, confrontarsi con esperti e pianificare strategie più efficienti e sostenibili. L’incontro rientra nel programma Sissar 2025, è gratuito, ma è richiesta la prenotazione.

Per iscriversi è possibile:

Telefonare al numero: 0432 507013

Scrivere a: assistenzatecnicafvg@confagricoltura.it

Compilare il modulo online: https://forms.gle/LgNeGoy8TyrCDiX47

