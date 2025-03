Tajani rilancia il ruolo di Trieste: “Porto chiave per la via del cotone”

Un collegamento ferroviario diretto tra Trieste e Belgrado: è questo l’annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani durante la sua visita al segretariato esecutivo dell’InCE a Trieste. Un progetto che punta a rafforzare i legami tra l’Italia e la Serbia, ma anche a consolidare il ruolo del porto di Trieste nel contesto europeo.

“È un collegamento fondamentale per l’esportazione e l’importazione tra i due Paesi – ha spiegato Tajani – ma anche per tutta l’Europa.”

Il progetto prevede di trasformare Trieste nel terminale della cosiddetta “via del cotone”, una nuova rotta commerciale che punta a connettere l’Europa ai Paesi del Golfo, a Israele e all’India.

Secondo Tajani, Trieste deve tornare a essere un porto centrale in Europa. Il ministro ha sottolineato che questa nuova tratta non è solo una questione logistica, ma una vera e propria scelta geopolitica ed economica.

“Questa è una straordinaria opportunità anche per questa città, per essere veramente di nuovo il porto centrale in Europa”, ha dichiarato.

In questo contesto, il porto di Trieste diventa una piattaforma logistica strategica per il futuro del commercio europeo, rafforzando anche la vocazione internazionale del Friuli-Venezia Giulia.

Tajani ha anche ribadito il sostegno dell’Italia all’ingresso dei Paesi balcanici nell’Unione Europea, considerandoli parte essenziale del futuro mercato interno dell’UE. Il collegamento con Belgrado assume così un valore politico oltre che commerciale.

Intervenendo sul tema dei rapporti commerciali globali, il ministro ha parlato anche della possibilità di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, invitando alla prudenza.

“Quando c’è mare in burrasca non bisogna perdere la testa, altrimenti la nave affonda. Noi dobbiamo portarla in porto con scelte positive per le nostre imprese.”